esde hace varias semanas no se habla de otra cosa que no sea la pandemia viral que se originó en Wuhan. En todo este tiempo hemos observado las más diversas reacciones a la aparición y desarrollo de la enfermedad, las cuales van desde la trivialización hasta el pánico, pasando por puntadas de ingenioso humor hasta la popularización de conocimiento que antes estaba reservado a la comunidad médica. En el ínterin, las redes sociales han demostrado su capacidad amplificadora de toda información útil o desechable, al extremo que se ha vuelto indispensable desconfiar de todo lo que no pueda ser verificable con más de una fuente adicional y alternativa, hasta acudir a “fact-checkers” -que los hay como botiquines de primeros auxilios. El riesgo potencial que entraña el fácil y democrático acceso a los novísimos canales de comunicación masiva se ha visto magnificado por el temor que provoca en el ser humano todo aquello que le es desconocido o difícil de entender, pues estas han sido durante los últimos tres meses las características del Covid-19 (o “coronavirus”). Fue hasta hace muy poco y recién cuando se pudo conocer con detalle la evolución de los casos en los países que fueron afectados primero, que la especulación de su origen dio paso a la difusión de útiles medidas preventivas que muchos de nosotros ya repetimos como letanía a quienes nos rodean. Hemos dejado de darnos la mano o piquearnos para saludar, muchos han retomado (o revalorado) el saludable hábito de lavarse las manos y empieza a entenderse que la Diosa Fortuna ha sido benévola en dejarnos al final de la cola, pues nos ha dado oportunidad de comprender los alcances de esta dolencia y tomárnosla muy en serio.

No conocí a nadie que experimentó o sobrevivió la grave pandemia de gripe española que azotó el planeta entre 1918 y 1920, minando al 5% de la población mundial de entonces. Gracias a la información online, sabemos hoy que afectaba a población joven y adulta saludable, niños e incluso a perros y gatos, nuestros más cercanos animalitos domésticos. Los pintores Gustav Klimt y Egon Schiele, los escritores Guillaume Apollinaire y Edmond Rostand, el sociólogo Max Weber, además de Francisco y Jacinta Marto -a quienes se apareció la Virgen de Fátima- y el presidente de Brasil, Rodrigues Alves, se cuentan entre sus víctimas más célebres. La letalidad de esta afección bordaba el 20%, alcanzó el último rincón de la tierra y hubo comunidades donde fallecieron hasta el 40% de los habitantes. Es decir, no respetaba nacionalidad, condición social o laboral, adhesión política y religiosa, nivel educativo, como cabría suponer tratándose de un irreflexivo agente infeccioso microscópico acelular (virus). La gripe de 1918 dejó muchas lecciones. Así será con el Covid-19. (continuará)