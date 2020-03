Columnistas

Cuántas veces hemos escuchado a políticos y abogados decir que vivimos en una sociedad de leyes y no de hombres, que la ley está por encima de las personas, que el fin supremo de toda sociedad es el ser humano, y expresiones de ese tipo. Sin embargo, como se dice en el argot popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno de los problemas de la sociedad y especialmente de la sociedad hondureña es que históricamente no aprendimos a respetar las leyes, tanto ciudadanos como funcionarios, aunque dicen ser respetuosos de las normas, en la práctica hacen todo lo contrario. Siempre andamos buscando cómo evadir las responsabilidades y ajustar las normas a nuestros intereses, eso explica que siendo Honduras uno de los países con mayor número de instrumento legales es la nación con mayor inestabilidad en la región. Llama la atención la forma como en el actual momento hay un gran debate alrededor de una resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el sentido de no reglamentar el tema de la reelección, este es un aspecto que en un país donde el respecto a la ley es la norma suprema ni debería estar en la mesa de discusión. Esta es una verdad de Perogrullo. No necesito ir a las aulas de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la alma máter, andar con una consigna en el pecho gritando “fuera JOH” o, en otro extremo “urge ‘Mel’”, para concluir que lo actuado en lo concerniente a la reelección presidencial es ilegal en toda su extensión. De manera que nadie puede reglamentar una norma que no existe, es un absurdo jurídico, con perdón de los togados en materia legal.

Ningún órgano puede cambiarle el sentido a una norma pétrea, salvo por los procedimientos que la misma ley señala. Nadie tiene más atribuciones que los que la ley señala, eso lo he escuchado repetidas veces de los académicos que toda una vida impartieron la asignatura de Derecho Constitucional en las aulas universitarias. En otro orden de ideas, ninguna organización política puede aprobar una regla que contradiga en parte o en todo el derecho constitucional, sorprende que el partido de gobierno, el Partido Nacional, en una jugada de última hora y como para sorprender incautos, busque hacer reformas en contravención a lo prescrito en la Carta Magna, en este sentido, también me han dicho los abogados que una ley de carácter particular se debe someter al espíritu y letra de una norma de carácter general y obligatoria para todos los ciudadanos.

Si la leyes concernientes a los procesos electorales facultan al órgano responsable de administrar y ejecutar los procesos de votación el aprobar los estatutos de las instancias partidarias, es normal que el CNE conozca de las reformas a los estatutos del Partido Nacional y que haya puesto las objeciones que conforme a ley corresponden. La poca seriedad con la que son abordados estos temas es por lo que al final, en el exterior, no nos toman en serio y de que no nos hayamos ganado el derecho a exigir respeto por esta democracia que nunca terminamos de construir.