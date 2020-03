Columnistas

n manos de la ministra de Salud y del mismo mandatario está la solución para que aquí no continúen muriendo decenas de personas de toda edad, cada año, debido a la hipertensión o la diabetes. Los dos males mencionados y el dengue se han convertido en epidemia aquí. Es de imaginarse una oleada de coronavirus, caeremos como cuando un conquistador español estornudaba: morían de diez a quince mil indígenas al contraer la gripe. No hay un estudio científico, hasta ahora, para determinar el origen del alto índice de personas que sufren de diabetes e hipertensión arterial. Hay aldeas en las que todas las familias mantienen en su torrente sanguíneo ambas enfermedades, desde hace bastante tiempo. Más de un centenar de personas asiste, hasta tres veces cada semana, a dializarse sea al puerto de La Ceiba, San Pedro Sula o a Tocoa. Otros con algún grado de solvencia financiera, asisten a dicho tratamiento a clínicas privadas de la región norte o de la capital, con un costo altísimo. Algunas personas, al no poder tener acceso a esas clínicas que sostiene el gobierno, se trasladan a vivir a las ciudades donde operan dichas facilidades médicas, en vista de resultarles más económico asistir tres veces -o más- cada semana para ser “desintoxicados”. A cada paciente -al tener la creatinina fuera de lo normal o por mal funcionamiento de los riñones, por nacimiento, por el sistema de alimentación que ha llevado o por otras causas genéticas o ambientales- en la primera ocasión le cuesta de cuatro a seis mil lempiras la colocación de un catéter, cada diálisis 6,500 (mínimo tres veces por semana) y luego al sustituir al catéter por una fístula entre 12 a 16 mil, la cual estará en el cuerpo unos seis meses.

Ambos sirven para la conexión a la máquina dializadora. Todo lo anterior, en el sistema privado, quizás sea el mismo costo en el servicio que brinda Hemodiálisis de Honduras, contratada por el Estado. ¿Por qué el Estado no brinda dicho servicio en todo el país? En Tocoa dicha empresa brinda servicio en cuatro turnos -iniciando a las cinco de la mañana en 22 máquinas- finalizando sus operaciones de 10:00 a 12:00 de la noche. Cada paciente se conecta cuatro horas diarias. Hay un paciente que debe salir de su aldea -Sabanalarga, Olanchito- a las 2:00 AM para estar en su turno de las 5:00 AM, una muchacha de La Barca -frontera entre Colón y Olancho- a las 4:00 AM sale de su aldea para llegar a Tocoa a su turno de 9:00 y un garífuna de Trujillo recibe sólo tres horas porque lo deja el último bus si se retrasa. Hay pacientes de corta edad, mediana y adultos.

Algunos que poseen carro dan jalón a otros que salen a altas horas de la noche, especialmente de Olanchito. Muestran solidaridad con los demás para darles algún bocado o café al salir atarantados del tratamiento, otros mueren en silencio, en sus aldeas, en medio del desconsuelo familiar maldiciendo su miseria