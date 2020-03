Columnistas

El Día Internacional de la Mujer —institucionalizado por la ONU en 1975— se celebra cada 8 de marzo, esta es una fecha que conmemora la lucha de la mujer por su participación e igualdad en la sociedad y su desarrollo integral como persona. Hoy más que nunca, la mujer se encuentra de pie frente a los desafíos de un mundo aturdido y enfermo de violencia misógina, aversión que también alcanza los círculos de la política donde hay que hacer frente a la doble moral del poder con su violenta impunidad y escandalosa corrupción.



En Honduras, como en el mundo entero, cada mujer tiene esa potestad autoproclamada a tener derechos, recursos y escenarios para desarrollarse y vivir en paz, el derecho a vivir en libertad y manifestarse desde ese pilar para cambiar el contexto actual en el que vivimos, de modo semejante, reconstruir la historia en la que las mujeres sean protagonistas de la vida sin tener el horror de caminar frente al destino, casi dictado por el hombre.



Debemos estar claras y lo asumimos; la reivindicación de la mujer no se consigue con nuestro nacimiento, habrá que morir y nacer muchas veces más para lograrlo ¡Y apenas se ha empezado a caminar! Pausado en ocasiones; pero con firmeza, como todo lo que la mujer idealiza y aspira.



Este día de la mujer es para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento en todos los espacios de la sociedad, más allá de las fronteras y circunstancias, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres unidas tenemos el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos donde nos toque radicar, solo así habrá más justicia, una sociedad más pacífica, más sostenible y más fuerte para poder acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y desigualdades en todas sus formas y mecanismos.



Los hombres también deben entender esta batalla, así como deben comprender que no nos divide el género, sino la clase, por lo tanto, es primordial y digno que ellos se unan a la causa, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad y porque el destino de los hombres y las mujeres está unido en cada paso de cambios que ha dado la humanidad a lo largo de más de cien años; donde la mujer ha dado un giro a los renglones torcidos de la historia; donde con uñas se labró la sangre de cada amanecer; donde las mujeres reclamaban derechos básicos como el de poder votar en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y dentro de la sociedad en general, a su vez, el derecho al trabajo y al estudio para instruirse en igualdad de condiciones con el hombre.



La discriminación sigue siendo la realidad más dolorosa, cuando a la mujer se le anula y menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural o en cualquier otro entorno de la vida pública. Por eso nuestra lucha es categórica: para conquistar la paz y una educación no sexista, las acciones de sensibilización del comercio justo, los servicios públicos de salud, y luego, para definir la equidad de género.



Nos toca pues, reconstruir objetivos comunes, consolidar y renovar el compromiso con todas las mujeres de Honduras y articular nuestro propio futuro con el de las próximas generaciones, porque en nosotras existe la templanza y la perspectiva definitiva, donde el destino del mundo descansa.