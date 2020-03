Columnistas

ace unos días llevé mi vehículo a un taller de electricidad después de descomponerse el alternador y causar que el vehículo no encendiera. En el taller, el dueño me informó que el vehículo tenía dañada la computadora y que era necesario instalar una nueva. Había que traerla desde el extranjero. Casi le rogué que me asegurara que ese era el diagnóstico final pues la inversión en dólares era alta, además del tiempo que requeriría traerla desde EE UU. Tras la tortuosa espera de 30 días el repuesto al fin llegó. Corrí a entregarlo al mecánico. Pasó una semana, luego dos, un mes esperando que el vehículo resucitara con su nueva computadora. Comenzaron las excusas, los alargues, los silencios. Nada. Comencé a sospechar de la pericia de estos mecánicos hasta el punto de solicitar la entrega del vehículo para llevarlo a otro profesional de la electricidad automotriz. El vehículo entró un sábado al mediodía al nuevo taller. Dos días después el carro estaba listo. Diagnóstico: un cable polo a tierra quemado y sustituido por uno nuevo. Nada más.

Recuento de daños: un cuarto de año sin mi vehículo. Miles de lempiras lanzados al aire en un repuesto innecesario, la irresponsabilidad constante de unos pseudoprofesionales buenos para nada y el mal sabor de boca por una experiencia injusta que se repite a diario en nuestro país. Análisis del problema: en todas las ciudades del país operan “talleres” automotrices de todo tipo en los cuales se realizan tratos verbales de reparación. No hay documentación de entrada o un contrato en el que se consignen las condiciones del vehículo, el equipamiento, los detalles de las fallas o daños, las generales del dueño, el precio por el diagnóstico y mano de obra, el tiempo de entrega, listado de repuestos a utilizarse y otros elementos necesarios para formalizar un contrato de prestación de servicios. Por otro lado, nadie puede certificar que estos “mecánicos” son profesionales y no meros “mecánicos descompónicos” que engañan a sus clientes. Propuesta de solución a quien corresponda: comenzar por realizar un registro de talleres mecánicos, la creación de una entidad supervisora y reguladora de los mismos, certificar a los mecánicos con la ayuda del Infop, obligar a los talleres a generar la documentación que ofrezca las garantías necesarias para el cliente y sacar de circulación a todo aquel que se hace llamar mecánico, pero que al final es un simple “descompónico”