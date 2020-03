Columnistas

Casi todos éramos iguales, la escuela, el colegio, iban de febrero a noviembre. De pronto el modelo económico recordó que cada uno es cada cual: pobres, clase media y ricos, a lo suyo; y entre tantas cosas, la educación se tornó en otro producto de mercado, negocio, mercancía. Florecieron las bilingües de agosto a junio, como una mala copia.

Algunas de estas escuelas de pago tratan a los padres de familia como clientes y a los desprevenidos estudiantes como objetivos del negocio. Las ganancias se notan en las gravosas colegiaturas, en la venta exclusiva de uniformes, los onerosos libros o el contrato del transporte.

Una brutal disparidad, con excepciones: los países pobres recurren más a la educación privada, en Haití el 80% de los alumnos paga, en Alemania el 5%, y la calidad, ni comparación. A nosotros nos forzaron, entre otras cosas, las recetas subdesarrollantes del FMI y el Banco Mundial, que demonizan la escuela pública como “gasto” y obligan a gobiernos subordinados a infames recortes.

Los gobiernos no se atrevieron a cerrar aulas, mejor desestabilizaron el sistema educativo con el impago a maestros y desatención de los centros: huelgas, crisis. Las familias huyeron obligadas de la escuela pública y a “comprar” la educación.

¿Que nadie está obligado a matricular en escuela privada y someterse al despotismo? Eso vale para una venta de muebles o televisión por cable, pero no cuando el negocio es con niños, porque su futuro, su seguridad, también es responsabilidad del Estado y debería considerar a estas empresas como de “interés público” y de un irrenunciable valor social.

Amenazar con expulsión a un alumno porque deben dos mensualidades es despiadado, y si ocurre daña inimaginable al menor, que rompe abruptamente su círculo de compañeros, la familiaridad con los maestros. La escuela necesita el pago, pero la crueldad sobra. No es lo mismo que a alguien le lleven los muebles o le corten la televisión.

Dos compromisos inexcusables tiene el gobierno: primero, promover la movilidad social, es decir, que una persona pase de su condición de vida a una mejor; segundo, disminuir la indigna desigualdad; se logra con educación. Si el Estado es incapaz de cumplir con la escuela universal y gratuita que manda la ley, que al menos proteja mejor a los padres que se desviven por hacerlo.

Claro que la escuela privada es un negocio y se nutre de las cuotas, pero quien se mete a esto debe saber que también es un asunto de interés social, ni venta de muebles ni cable. Ya tendremos tiempo y espacio para este tema, queda mucho por decir y tanto por hacer.

Por suerte varias escuelas privadas no han perdido la esencia maravillosa de educar; ojalá fuera la norma: centrar sus cobros en cubrir costos de operación, instalaciones dignas y salario justo para los maestros; que no perdieran la belleza de la sencillez, que su fin no sea el lucro, el enriquecimiento.