Todos tenemos recuerdos imborrables guardados en los cajones de la memoria. Raúl, mi padre, atesoraba entre ellos los años de infancia compartidos con el tío Mariano. Alejado de su progenitor por circunstancias que la vida se encargaría de encarrilar, mi papá y su hermano Rubén crecieron bajo el ala protectora de su madre Valentina. Su hermano mayor, Mariano Pavón, pasaba temporadas con ellos, colaborando con los gastos del hogar y asumiendo un amoroso rol de “hombre de la casa” que marcó profundamente a sus sobrinos.

“Fue mi tío Mariano quien me enseñó a lavarme las manos. Siempre recuerdo ese día”, me confío mi padre, en una conversación que tuvo lugar cuando yo estaba en la escuela primaria. Entonces yo ya repetía metódicamente todos y cada uno de los prolijos movimientos que hacía papá para enjabonarse y enjuagarse, cuidando que la palma, el dorso, los dedos, sus uñas y hasta las muñecas quedaran completamente limpias. El proceso era cuidadoso y detallista, como el de un cirujano preparándose para entrar a un quirófano.

Por mi padre supe que entre los múltiples trabajos que había tenido tío Mariano, destacaba el de minero en San Juancito, con la Rosario Mining Company (esa dura actividad fue la que dañó sus pulmones, privándole de la longevidad de sus hermanas). Dotado de singular inteligencia, le encargaron colaborar como ayudante y camillero en los servicios médicos de la empresa. No queda duda que fue ahí donde el tío Mariano aprendió la técnica correcta del lavado de manos que luego enseñó a mi padre. Cada paso, la cadencia, la minuciosidad.

Esta última semana he pensado mucho en mi padre y en el tío Mariano. Cada explicación que he recibido en el trabajo, en la escuela de mis hijos, por los medios de comunicación, sobre el método apropiado para lavarse las manos y así prevenir el contagio del Covid-19, me ha recordado una y otra vez la forma en que papá lo hacía, la misma que se empeñó en enseñarnos a todos sus hijos e hija, esa que se ha transmitido de generación en generación en nuestra familia.

Habitantes de un país en que el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales es endémico y cotidiano, sorprende este recordatorio recurrente del correcto lavado de manos para hacer frente a la amenaza del nuevo virus de gripe que acecha desde las noticias y cerca de nuestras fronteras. Pareciera que se ha olvidado que los adecuados hábitos de higiene como el lavado de manos y guardar reposo cuando se está enfermo, ayudan a evitar enfermedades y que estas se propaguen.

No sabemos todavía qué nos dejará el Covid-19, sin embargo, es una gran oportunidad para retomar y enseñar buenas prácticas de salud. En casa aprovecharemos para recordar la hermosa herencia del abuelo Raúl y del tío Mariano, cada vez que nos lavemos las manos