Columnistas

Un antiguo adagio dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Lo recordé cuando vi la fotografía que intentaré describir a continuación.

El sábado primero de marzo, el vicepresidente de EUA aparece en El País (Madrid) leyendo el comunicado que reconoce la segunda muerte por coronavirus en su país. Cercano, pero detrás, en inusual segundo plano, está el presidente Trump, que había anunciado días antes, con acento triunfalista, que EUA está listo para enfrentar la epidemia.

No bastan mil palabras para describir esa fotografía. Las arrugas de su frente, fruncida alrededor de los ojos, delatan una angustiosa preocupación; su mirada extraviada en el vacío parece buscar soluciones inmediatas que sabe no existen; el rictus de sus labios caídos parece expresar frustración, impotencia, inseguridad, como si el coronavirus fuese a contagiar su campaña electoral. No hay evidencia más clara del peligro mundial que ese mensaje corporal del hombre mejor informado del planeta.

Y no es para menos. Durante la semana que concluía ese sábado, los medios mundiales habían pasado a segundo plano las noticias no relacionadas con el coronavirus.

La reacción de las bolsas de valores, cuya caída general de 10% recuerda la crisis global de 2007, hizo temer a los países más desarrollados que otro virus, esta vez económico, pudiera trastornar los mercados y la inversión mundiales. Se anticipa una reunión virtual de los ministros de finanzas de los países miembros del G7.

Por su parte, el Fondo Monetario y el Banco Mundial emitieron un comunicado conjunto, no menos dramático, “para enfrentar la tragedia y salvar la economía mundial” en acción coordinada de las grandes potencias. Ambas instituciones temen que mayores expansiones y muertes del coronavirus provoquen una reacción global de “sálvese quien pueda”.

Y tampoco es para menos. EUA y la Unión Europea, con PIB averiados, podrían bajar a crecimiento cero.

Estas son preocupaciones responsables de los liderazgos políticos mundiales. Aunque la epidemia fuese controlada y sus daños finales fuesen leves, recuperar la producción y el comercio exterior, hoy a medio vapor, tomará un tiempo largo y costoso.

El problema es también nuestro, con mayor gravedad. En las primeras etapas de la recuperación de la economía mundial, la nuestra podría sufrir quebrantos socialmente peligrosos. Sería un trágico error esperar que los países donantes, golpeados por su parte, acudirían en nuestra ayuda, con la que siempre hemos contado y a la que estamos penosamente acostumbrados.

Ya se preveía desde hace meses un decrecimiento y desaceleración de la economía mundial en 2021, nuestro año electoral. Así como debemos prepararnos para la eventualidad de un contagio del coronavirus -con EUA y México infectados, eso es casi un hecho-, así es esencial que el país elabore su plan de defensa y tome de inmediato acciones concretas. Y por país no se entiende aquí el gobierno, sino éste más los líderes políticos de oposición, más los liderazgos empresariales, sociales y espirituales. El mundo nos dice que no hay otro camino que la coordinación de las fuerzas disponibles. Y es posible que, si alguna ayuda para paliar la desgracia llega de los donantes a los países en desarrollo, dependerá de que cada uno haga su parte para protegerse. En Honduras, concertar, organizar y coordinar los planes de defensa son obligaciones ineludibles e indelegables del presidente de la República.