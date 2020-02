Columnistas

Un recuento de los acontecimientos de los últimos 20 años (para no perder el tiempo más atrás) en relación con la administración negligente y a veces dolosa de nuestras instituciones públicas; particularmente, las empresas del Estado que fueron creadas y dotadas de suficiente autonomía para garantizar su crecimiento constante, su permanente perfeccionamiento en cuanto a la calidad de su servicio a la comunidad y, sobre todo, su desprendimiento de la influencia de los partidos políticos, nos ha demostrado que cuando no hay capacidad profesional, ni conocimiento por experiencia acumulada de los funcionarios designados para administrarlas, la muerte de ellas está anunciada. Lo triste es que no fue necesariamente la inexperiencia en el ramo, de dichos personajes, ganadores del premio mayor de lotería, pues devengaron estratosféricos salarios y otras canonjías, las que hicieron derrumbarse las columnas de nuestros templos de servicio público, fue la calidad moral de esas figuras políticas descalificadas, inexpertas o muchísimas veces mal intencionadas y corruptas, esas que drenaron las arcas de las empresas del pueblo; esas que ordeñaron, hasta sangrar, las vaquitas que en otros tiempos fueron generadoras de cuantiosos excedentes que se acapararon para satisfacer la insaciable necesidad de recursos de los gobiernos centrales; esos personajes cuyos nombres y apellidos están esculpidos en las lápidas de cada una de esas instituciones cuyo debilitamiento y potencial desaparición están solo de un empujoncito. En estas lápidas esculpidas por las manos de los fantasmas de aquellos funcionarios correctos ya fallecidos y por otros vivos que en algún tiempo excepcional manejaron con honradez e inteligencia dichas empresas, como testimonio de que cuando hay voluntad, capacidad y honradez se puede. En estas infaustas listas de funcionarios irresponsables también se encuentran los nombres de sindicalistas que se confabularon con las autoridades de turno para sacar provecho de la corrupción de esos jefes, quienes aceptaron recibir estipendios, prebendas y beneficios personales extraterrestres a cambio de doblegarse frente aquellas exigencias. Muchas de ellas justas, pero otras extremadamente leoninas que como leucemia empezaron a debilitar y luego a hundir las frágiles barcazas en que quedaron convertidas aquellas pujantes naves que tanto contribuyeron a crear los cimientos de nuestra infraestructura eléctrica, de comunicaciones y financieras. Frescas están, en nuestra mente, aquellas denuncias de tráfico gris, consentido y apoyado por las mismas autoridades porque formaban parte del delito. Fresca la abulia del gobierno para investigar (el colmo) aquellas instalaciones piratas que se descubrieron, según los medios, en la misma azotea del Palacio de Comunicaciones, sin que nadie respondiera con sus huesos y bolsas en la cárcel. No se pudo hacer nada. No nos quejemos, esta agonía estaba anunciada, todas las instituciones, incluyendo últimamente a Banadesa, Infop y tantas otras, están sufriendo el coronavirus del estilo hondureño de malgobernador, vienen las elecciones, por favor, reflexionemos; seguimos con los mismos vicios de hoy y de antes o avanzamos. ¡Pueblo despierta!