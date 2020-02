Columnistas

Entre la alegría por Angie y su don musical y la angustia del inminente coronavirus en su peor versión, la vida sigue en estas honduras. Para bien las honduras en que nos desenvolvemos no por profundas son terribles como las que hicieran manifestar a Colón: “Gracias a Dios que salimos de estas honduras”. Menos grave, según especialistas, ha existido siempre. Evitar el contagio de cualquier otro virus siempre tiene que hacerse. Eso es lo que debe parecer “normal”: higiene estricta, sana alimentación: para el cuerpo, para la mente y para el espíritu.

A lo que nadie puede acostumbrarse por creer que no puede acontecerle es al femicidio, a la delincuencia, a la corrupción y a la injusticia social, que por enormes son casi invisibilizadas. Es esta tendencia a cerrar los ojos a lo que no parece urgente, que sí lo es, pero que sobre todo, sí que es importante. Quizás más por un mecanismo de defensa que por desinterés o comodidad. Hay que reparar y no dejarnos influenciar por quienes con un micrófono o con un computador se empeñan en bajar la moral de los hondureños. Arma de doble filo que han encontrado ciertos “comunicadores” como efectiva para su generación de ingresos. Pero sí tenemos que desacomodarnos para no aceptar lo que es incorrecto. De donde venga. No es asunto de ideologías, es asunto de bienestar. De personas y de país, nuestro país. Allá quienes limitan su capacidad de discernimiento y no reventar los globos sondas.

El engaño es lo que no podemos permitir. Hay que exigir la verdad, siempre la verdad. Y debemos estar alertas para no dejar pasar cualquier error de la administración pública, que a la ciudadanía se debe: cada acto de corrupción tiene que ser señalado. Cada falla de la autoridad en la seguridad tiene que ser destacada. Nada que permita que, como ha funcionado para el crecimiento de la impunidad, la falta de castigo aúpe la comisión de faltas y de delitos. Celebrar lo bueno sin dejar de señalar lo malo para su castigo. Es nuestro deber.