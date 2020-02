Columnistas

Valle de Ángeles, 28 de febrero de 2020.

Señor Coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19), actualmente en tránsito por ahí, allá y acullá.

De nuestra consideración. Disculpe la descortesía, pero esperamos sinceramente que, al recibo de la presente comunicación, los retrasos experimentados en su viaje alrededor del mundo excedan con creces los 80 días de la historia de don Julio Verne. No es mala voluntad hacia usted, pero desde que supimos de sus travesuras en el Lejano Oriente entendimos que era de pocas bromas y por ello hemos procurado mantenernos al tanto de cada uno de sus pasos.

La gran nación china se lo ha pasado muy mal debido a su afición de hacerse acompañar con una señora, enjuta de carnes y con guadaña. De nada han servido los controles terrestres y aeroportuarios porque su “amiga” se las ingenia para superarlos y llegar a nuevos destinos. El año nuevo chino -año de la rata- traía buenos presagios, con emociones y desafíos, según la tradición oriental, particularmente nuevas energías, positivismo, equilibrio y cambios radicales. Aunque no se esperaban percances marcados de salud, si se advertía que los excesos y la falta de una dieta equilibrada podían acarrear complicaciones.

La evidencia que ofrecen sus análisis genómicos, señor Covid-19, revela que la sopa de murciélago o la carne de serpiente -exquisitas delicatessen del mercado chino de Wuhan- podrían haber servido como puente entre esos reservorios naturales y los primeros clientes afectados. Después de todo esto habrá que cambiar de dieta, ni lo dude.

Es bueno que usted sepa, señor Coronavirus: que hay quienes piensan que todo esto está ocurriendo porque el 2020 es año bisiesto. Si 366 días en el calendario acarrean desgracia, no es algo confirmado, pero que el Titanic se haya hundido en 1912, Gandhi haya sido asesinado en 1948 y luego, veinte años después (1968), Martin Luther King, no ayuda gran cosa y mucho menos que John Lennon fuera atacado mortalmente en 1980 (no hace falta que le cuente que en todos esos años febrero tuvo 29 días). No le vamos a mentir: hemos prestado atención a su gira mundial con una mezcla de temor y ansiedad. Todo esto pasa por alguna mortandad que usted y su acompañante han dejado por ahí, la cual ha sido amplificada a escala de paranoia global gracias a los medios de comunicación corporativos, redes sociales y rumorología de nuestra era digital. Aunque cada año muere más gente en el mundo por el cáncer, gripe estacional, accidentes laborales, enfermedades crónicas, dengue, guerras y hambre (sí, hambre), usted acapara hoy atención y miradas. Disfrútelo mientras dure.

Quisiéramos continuar esta misiva, pero tenemos otras cosas más importantes que atender. Nos despedimos por ahora, deseándole mal viaje, vacunas y mucho jabón. Atentamente. @MiguelCalix.