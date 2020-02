Columnistas

El artículo anterior esbozó una teoría de la neurociencia que distingue entre el enamoramiento -una inducción de la naturaleza para promover la procreación- y el amor, un acto no instintivo de madurez. Pero tanto el enamoramiento como el amor pueden concluir en una aventura en el mal.

En la vida social -en el trabajo, en la política, en la familia, en el amor, dondequiera-, hay hombres y mujeres que desbaratan la armonía y causan desdichas a los demás. En el amor, esas personas pueden destruir a su pareja, emocional y hasta físicamente. Dicen los especialistas que el rasgo principal de tales personas es su radical carencia de empatía, es decir, su absoluta incapacidad de sentir el sufrimiento o la alegría de los demás. Ese egoísmo irreductible les impide amar y dejarse amar. Saben la diferencia entre el bien y el mal, pero no la viven. Buscan el riesgo porque no conocen el miedo. Cuando hacen daño, no les importa el dolor que causan.

Esa insensibilidad no es evidente. Son personas encantadoras, seductoras, de inteligencia superior, muy sociables y adaptables. Y son tan manipuladoras que no pueden diferenciar la verdad de la mentira. Con frecuencia son adictas al sexo, cuya maestría les facilita el control de su pareja.

Para los científicos se trata de neuropatías originadas en una desconexión, o en una comunicación defectuosa, entre las áreas cerebrales de las emociones y las del razonamiento lógico.

En el enamoramiento, como refirió el artículo anterior, la pérdida de la novedad baja la dopamina y el impulso sexual, provocando la ruptura. En cambio, en el amor, a veces uno de los, ante la misma pérdida de novedad e interés, recupera la dopamina y la excitación sometiendo y despersonalizando a la otra parte.

Son descubrimientos insólitos, súbitos, inesperados, que obligarán a repensar la historia y el presente, porque el enamoramiento es una estratagema de la naturaleza, y el amor es creación del ser humano. Por ejemplo, si todo eso es cierto, Eva siempre fue inocente: los fracasos en el episodio de enamoramiento vienen de una percepción compartida, romántica e ingenua; y en el amor de pareja, esos mismos fracasos son responsabilidad conjunta. Hombre y mujer protagonizan. El machismo se queda sin pretexto.

Además, durante diez mil años, sin siquiera sospecharlo, la literatura, la música y las artes han glorificado el enamoramiento, no el amor. Entonces, Paris y Helena, Marco Antonio y Cleopatra, Abelardo y Eloísa, Hamlet y Ofelia, Tristán e Isolda, ¿se enamoraron, pero no se amaron, aunque murieron por amor?

Es en esos diez mil años de enamoramiento que la humanidad ha alcanzado las cumbres más altas de su grandeza, y ha descendido a los pozos más hondos y oscuros de su miseria. Es el contrapunto infinito del bien y del mal, el instinto aventurero de los humanos, obsesionados con la excitación de la novedad. Esto no lo podrán explicar las gentes de batas blancas, tubos de ensayo, retortas, mecheros y máquinas TAC, aunque sigan sacrificando ratones y afinando sus tesis, de seguro ciertas. Probamos sin permiso el fruto del bien y el mal, y hasta ahora nos estamos dando cuenta. Ese contrapunto es nuestro destino. Así lo habrá sentido Anatole France (Francia, 1844-1924; Le crime de Sylvestre Bonnard), cuya sentencia resume la trama y el sino de ser humano: “somos eternamente niños, y corremos sin cesar tras los juguetes nuevos”.