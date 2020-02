Columnistas

La semana pasada, un recién graduado recibió su primer sueldo, pensaba trabajar unos meses a medio tiempo mientras ingresa en la universidad extranjera que lo acogió con una buena beca. Debido a su buen desempeño le ampliaron la jornada de trabajo y cuando le tocó el primer pago se sorprendió al ver la cantidad, era más de lo que se había imaginado.

Como gesto de generosidad y agradecimiento me buscó para dar un donativo mensual para una de las iniciativas sociales que promuevo. La expresión de satisfacción en su cara me hizo ver que ya no estaba delante de un adolescente que pronto cumplirá dieciocho años sino frente a alguien que comenzaba a aportar a la sociedad. Una de las señales del crecimiento en la madurez de una persona es precisamente esta. Ya no piensa exclusivamente en su provecho personal.

La persona crece en madurez a medida que se desarrolla su inteligencia y adquiere un conocimiento más ajustado de la realidad, de sí mismo y de los demás, luego, con la reflexión aprende a ponderar sus juicios, a sopesar los pros y los contras de sus decisiones. Madurar es aprender a adquirir criterio propio y comenzar a ser responsable asumiendo el gobierno de su propia vida.

La inmadurez por el contrario tiene unas señales bastante características, solo para enumerar algunas, bastaría decir que el menor de edad no puede evitar guiarse por lo que apetece y con frecuencia tiene aires de suficiencia. El menor de edad busca una libertad sin ataduras y padece de miedo al compromiso. Sin las virtudes propias de los años es fácil caer en la tendencia al disimulo, en los respetos humanos y en una susceptibilidad enfermiza.

El paso a la mayoría de edad es celebrado en las distintas civilizaciones de diferentes formas.

Entre los indios Cherokee, por ejemplo, el padre lleva al joven durante la noche a lo más espeso de la selva, le venda los ojos y el reto consiste en pasar toda la noche sentado esperando con valentía hasta la llegada del nuevo día. La tentación de mirar es fuerte pues en esas circunstancias es frecuente escuchar los aullidos cercanos de los lobos o la presencia otros peligros. Los que consiguen superar la prueba de confianza descubren al día siguiente que junto a ellos estuvo su padre toda la noche haciendo guardia por si se presentaba algún peligro.

Otra de las características de la persona madura es contar con la fortaleza de carácter para hacer frente a las dificultades. Sin duda tendrá miedo en diversas circunstancias pero por encima de la natural zozobra, la persona valiente se crece ante los peligros y sabe poner sus deberes y responsabilidades por encima de los estados de ánimo. La madurez es mucho más que forjar el carácter o desarrollar un criterio propio. Más que superar la inestabilidad de los afectos o saber decidir con responsabilidad. Madurar es avivar la fe y fomentar la auténtica esperanza en medio de las oscuridades de la vida, es aprender a querer y saber dar sentido al dolor. Madurar es mantener la propia coherencia que nos hace ser de una sola pieza y sobre todo es ser generosos sin reservarnos nada para nosotros mismos.