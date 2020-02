Columnistas

El mensaje del Santo Padren el seminario “Nuevas formas de solidaridad”, celebrado a principios de este mes, el Papa hizo un llamado al mundo en general para lograr mejoras significativas en la desigualdad y reducción de la pobreza. Por su importancia, a continuación se resumen algunos de los temas torales de su mensaje:

Aunque el mundo es rico y se ha alcanzado un ingreso per cápita de casi 12,000 dólares, paradójicamente los pobres más bien han aumentado. Cientos de millones de personas aún están sumidas en la pobreza extrema y carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electricidad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables. Aproximadamente cinco millones de niños menores de cinco años morirán este año a causa de la pobreza, mientras que otros 260 millones de niños carecerán de educación debido a falta de recursos, a las guerras y a las migraciones.

Un llamado para que estas realidades no sean motivo de desesperación sino de acción, con la convicción de que se trata de problemas solucionables y no de falta de recursos, expresando que no estamos condenados a la inequidad universal. La situación actual permite encontrar y generar respuestas creativas ante el evitable sufrimiento de tantos inocentes; lo cual implica aceptar que, en general, nos enfrentamos a falta de voluntad y decisión para cambiar las cosas y principalmente las prioridades. Se nos pide dejar caer las escamas de los ojos y ver con una nueva luz estas realidades, una luz que nos mueva a la acción.

Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se requiere generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos humanizar y priorizar mecanismos socioeconómicos para toda la sociedad, en lugar de continuar con un sistema que lo único que logra es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Debemos ser conscientes de que todos somos responsables de hacer algo, aunque no todos somos culpables.

Una nueva ética significa que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas —que terminan por asfixiar e impedir la producción local.

Cuanta sabiduría se encuentra resumida en las expresiones anteriores y cuanto, como hondureños, podemos aprender y poner en práctica para lograr una Honduras solidaria, con menos desigualdad y mayores oportunidades para todos. Solo unidos se pueden lograr las transformaciones que el país necesita, obligando, no implorando, a los políticos que cambien su conducta mezquina, combatiendo la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. De lo contrario, como dice el Papa, Honduras seguirá siendo un país rico, pero solo para unos pocos y, por lo tanto, todos seremos culpables.