Desde que entramos a la vida democrática, en la pasada década de los ochenta, luego de regímenes militares que habían venido gobernando a la nación, los políticos han promovido la idea de que la democracia es cara, para luego agregar que no es perfecta, pero que es el mejor sistema; lo será para una nación desarrollada, con altos niveles de bienestar social y económico. Ahora que se están discutiendo las reformas electorales, de nuevo el tema del costo de la llamada democracia se ha puesto de moda, hay que darle incentivos a los políticos para que participen, decía un viejo líder de la política tradicional, y como ellos tienen las llaves de las arcas del Estado, no cabe duda de que seguirán con el derrame de dinero, dotando a los organismos electorales de más recursos. Cada vez que se habla y se ejecutan reformas electorales se le hace un hueco al presupuesto del país. La elección para el cuatrienio 2014-2018 dejó un gasto de 1,826.3 millones de lempiras. En las elecciones primarias del 2017, que son elecciones internas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, se erogaron 807 millones. Estos comicios electorales donde el Estado no debería asumir ningún costo, tomando en consideración que corresponde a requerimientos propios de la estructura partidaria de cada organización. Un gasto elevado para las escuálidas finanzas estatales, para que al final sean los dueños de los partidos los que decidan quiénes entran al círculo de los elegidos para ocupar cargos de elección popular. Esto es una grosería y es un abuso de los políticos que, conociendo las carencias en educación, salud y otros servicios a la población, privilegian necesidades para una modalidad de democracia electoral que ha tenido como resultado un desastroso desempeño a lo largo de la historia.

Uno de los argumentos de los políticos para asignar recursos elevados a los procesos electorales es que se hace para evitar que sean los empresarios de la iniciativa privada o dinero del narcotráfico y del crimen organizado el que termine financiado a los políticos, argumento poco creíble porque hay denuncias de que dinero proveniente de actividades ilícitas han hecho aportes significativos para determinados candidatos. De esta manera, algunos políticos son diestros en agenciarse fondos del Estado para sostener un sistema político obsoleto, pero también, dinero de origen dudoso el cual utilizan para sus costosas campañas y amasar fortunas que los convierte de la noche a la mañana en potentados.

Si los costos de la democracia no se corresponden con los resultados; primero en elecciones transparentes y luego en una democracia que sea capaz de asumir las obligaciones que tiene con la población, es porque el sistema democrático de partidos, en el caso de Honduras y de otros países del continente, no ha sido capaz de construir una nación próspera.

Es una paradoja que mientras algunos políticos se empeñan en mejorar los procesos electorales, como forma de acceder al poder, las condiciones de vida de la población empeoran cada día, condiciones que amenazan hasta con la propia existencia de la República.