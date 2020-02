Columnistas

Quizá ahora la enseñanza sea más compleja. Creo que sería, en todo caso, natural, pues el mundo se ha vuelto mucho más diverso. Digo esto porque parece que en algunos casos con los años se acrecienta la cantidad de ítems en la lista de útiles escolares, sobre todo en las urbes. Cada vez hay materiales y artefactos más específicos para algunas tareas, que supongo, facilitan enormemente la ejecución de las actividades de aprendizaje de los escolares.

Algunos padres corren fervorosos a adquirir los materiales para que a sus pequeños no les falte nada de lo que se ha pedido. No sea que pasen vergüenza. Otros lo hacen con evidente resignación, no sin una minúscula esperanza de que sea de verdad útil para el aprendizaje de los niños.

Se sientan a hacer cálculos y, aún en la caja registradora o frente a la señora que vende materiales escolares en el mercado, siguen haciendo cuentas. Suman, restan, multiplican, piensan en el préstamo, pasan la tarjeta, sueñan, se decepcionan, se animan, se preocupan y se vuelven a animar: todo antes de decir el ya típico muchas gracias y despedirse con la lista convertida en bolsa de útiles gracias a un buen desembolso. Quizá falte uno que otro útil no disponible.

Se preguntan, estos mismos padres y madres, por qué en mis tiempos no se pedía tanto material. Sacan cuentas: un par de únicos, lápices, colores, marcadores quizá y un etcétera que no es tan largo como ahora. Analizan tal vez, o más bien se cuestionan si con toda esta millonaria inversión, si se suma lo invertido por cada padre de familia, los niños saldrán mejor preparados. El otro día leyeron en el periódico o escucharon en la radio, ya no recuerdan bien, que la calidad educativa era menor. Sí, siempre se dice eso, que antes fue mejor, pero tal vez es pura nostalgia. Solo tienen como referencia lo aprendido por ellos a la edad que tiene ahora su hijo o su hija. Tal vez cuando lleguen a su casa les harán algunas preguntas de lo que a esa edad deberían saber.

No lo harían, no invertirían todo ese dinero si no tuvieran un poco de esperanza en que su hijo responderá y será un gran muchacho. Cuando piensan en eso, se relajan un poco. Para ellos acaban los cuestionamientos sobre la cantidad de útiles y la factura que acaba de pagar. Es al fin su responsabilidad la educación de sus hijos. Es bastante tonto cuestionarse eso se dicen. Piensan que hay padres que simplemente no compran útiles: unos no quieren, otros no pueden. Los recriminan y los compadecen a la vez.

Hay cosas que no van dentro de la lista de útiles, pero que son más importantes que todos esos materiales coloridos y de verdad atrayentes. Por ejemplo, la atención diaria de los padres de familia; unos profesores, directores y consejeros altamente calificados, una verdadera pedagogía y no solo discurso en la enseñanza del menor y, sobre todo, una férrea voluntad de los niños en el aprendizaje.

No dudo de que el aprendizaje será más efectivo en algunos niños gracias a este nuevo proceso educativo más complejo que se refleja en un lista de largo aliento, pero no será así en todos los casos. Habrá otros que con lo que se pueda, con lo que se tenga destacarán. Y eso también es bueno, aunque no ideal. Y ojalá que esa mamá o ese papá del que estuvimos hablando en algunos párrafos de este artículo no vean a mitad de año o incluso al final algún material en el olvido: inútil en vez de útil.