Columnistas

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, repite el gesto tiránico de otros gobernantes de América en el pasado, y quien quita que del futuro. Invadió con tropas la Asamblea Legislativa para imponer su criterio personal, desconociendo el principio base de la democracia, cual es la separación -y respeto mutuo- de los poderes políticos. El acto fue desplante militar abusivo e ideológicamente agresor de la Constitución. Transgredió la armonía del equilibrio de pesos a que obliga el sistema, hizo abuso de fuerza y agregó al infame coctel una amarga gota de superstición pues se tomó el tiempo para, supuesto, rezar en la tribuna del senado, eso en un país cuya carta magna impone la laicidad.

Nada nuevo para el continente que bautizara Américo Vespucio. El ocho de febrero de 1904 –116 años más 11 días– el presidente Manuel Bonilla latigó a sus mercenarios yanquis contratados, el jefe de policía Lee Christmas y el sicario Machine Gun Molony (apodo), para invadir la sala del Congreso hondureño y a culata, chicote y vara disolverlo, llevando presos hasta la penitenciaría (dos años) a personalidades opositoras entonces relevantes, casi próceres: Policarpo Bonilla, Marcos Carías Andino, Miguel Ángel Navarro, Miguel Oquelí Bustillo, otros. A Bonilla, célebre por haber sido juez del expediente contra el exgobernante José María Medina, a quien fusiló en Los Llanos de Copán (1877), se recuerda por confabularse con el frutero Sam “Banana” Zemurray a fin de gestar una revolución que luego pagó con abundantes concesiones estatales otorgadas al negocio bananero de aquel.

Más tarde darían mal ejemplo de experiencias semejantes el dictador Augusto Pinochet, que disolvió al congreso chileno; o similar en Uruguay, 1973, por el mandatario Juan María Bordaberry (auxiliado por militares que en 1976 lo botaron); la que en Perú hizo Martín Vizcarra y más recientemente en Venezuela (2017) por Nicolás Maduro, acciones que fueron golpes de Estado en modalidad diversa: prevención, autogolpe y golpes en silencio, alias parlamentarios.

Eso, ah, recuerda a Maquiavelo y su obra “El Príncipe”, cuando aconseja, cual a Bukele, sacar de quicio al enemigo para luego acusarlo de mala compostura e indecencia, o bien que el Príncipe “haga parecer enfermos mentales y trastornados a quienes se oponen a él”. A eso agrega una sentencia brutalmente cínica e hipócrita en su manejo: “Si quieres controlar a tu oposición, sé tú mismo tu oposición: créala y mantenla para que no aparezca otra”.

Derivamos involuntariamente a “El Príncipe” para concluir, pero es que es irresistible. En sus notas finales dice Nicolás: “Dialogan y negocian quienes no pueden ordenar, es decir los débiles”, (dedicado a las mesas de “diálogo” nacional originadas por Juancito), cosa que busca que “el pueblo ‘piense’ con corazón y pies —no con cabeza— y la ignorancia y el fanatismo sean aliados principales del Príncipe”, así como que “al entregar limosna el Príncipe no debe dar dos panes si el pordiosero se conforma con uno. Preferible que tire el otro”, siendo la joya de la corona, cual pináculo mental, lo de que “Si los súbditos no son tontos, es que el sistema educativo del Príncipe falla estrepitosamente”… Verdad casi de dios.