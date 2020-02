Columnistas

La creación del Instituto Nacional de Oncología deberá ser una meta a corto plazo, la necesidad urgente de este instituto es una prioridad nacional.

El desarrollo urbano está pasando la factura de cobro a la población nacional, es por ello que vemos las altas incidencias de las enfermedades coronarias, diabetes, cáncer, hipertensión, ahora es común enlistarse en las filas de cualesquiera de estas. Los altos grados de contaminación del medio ambiente a través del derrame de pesticidas, herbicidas que sirven para la protección de las frutas, legumbres y verduras que consumimos es uno de los factores de generación de estas enfermedades, también está la contaminación de los ríos con detritos humanos, toxicidad que derraman factorías a las vertientes que sirven posteriormente para el uso y consumo humano.

El aire que respiramos ya no es aire puro, ahora el puro aire lleva moléculas de dióxido de carbono, sulfuros que son emanados por la gran cantidad de vehículos que circulan a nivel nacional, ya que a través de sus escapes son vertidos al medio y es lo que respiramos a diario. La quema de los bosques -que por lo general se da en los meses de la estación seca- que provoca que el medio ambiente se llene de humo formando bruma que es provocada por la alta evaporación de las fuentes de agua como ser lagos, lagunas, ríos, mares, etc. Como lo es también el tabaquismo. Los meses de febrero y octubre son dedicados a dar conocer el sufrimiento de los menores que padecen este terrible mal, y en octubre a la incentivación de conocer cómo prevenir el cáncer de mamas en las mujeres, la publicidad es enorme, se hacen ferias, marchas, ventas de artículos para la recaudación de dinero para el sostenimiento de los diversos centros que existen y son los paliativos para el tratamiento de esta enfermedad.

No hay familia hondureña que no haya tenido un integrante que no haya padecido de este terrible mal, sea leucemia, cáncer de mamas, cervicouterino, piel, ojos, páncreas, tiroides, pulmones, el cáncer provocado por el virus del papiloma humano, esta epidemia cada día cobra víctimas que son enterradas con sumo dolor porque el paciente antes de fallecer es sometido al dolor que provoca esta enfermedad, así como el dolor provocado por el tratamientos, sea este de quimioterapia, radioterapia, cirugías invasivas que cercenan miembros y todo esto provoca traumas psicológicos a los pacientes.

Las estadísticas no mienten, más de 5,000 personas mueren al año por lo que en promedio mueren 13 personas cada día, una tasa de 131.3 por cada 100,000 habitantes, siendo las más afectada la población femenina, mientras que el sexo masculino registra un 34%, esto se debe a los diferentes cánceres que aparecen en la localidad hondureña prevaleciendo en los hombres los de próstata, laringe, estómago, colón y, por último, tumor de los ganglios.

Los diferentes centros asistenciales solo pueden proveer esta ínfima cantidad de camas: Tegucigalpa -con el 52% de atención- ofrece 22 camas de internamiento, nueve camas para quimioterapia de internamiento no mayor de cinco días, 19 sillones en hospital de día. La ciudad de San Pedro Sula -con el 48% de atención- ofrece 21 camas de internamiento y 10 sillones en hospital de día.

Por la baja cantidad de camas para atención, los pacientes deben esperar que vayan falleciendo o dar el alta al paciente para obtener una cama y ser internados.

La falta de medicamentos oncológicos que deben ser administrados a los pacientes, la mora quirúrgica para extirpar tumores, la falta de diagnóstico correcto de esta enfermedad, hacen que las secuelas que provoca este mal en los hondureños sean una preocupación enorme, porque muchos pacientes mueren sin ser tratados porque nunca supieron que tenían esta enfermedad en cualquiera de sus manifestaciones, otros empezaron su tratamiento, pero tuvieron que abandonarlo por falta de recursos económicos por el simple hecho de que en el hospital que lo trataba se terminaron los insumos y, como son tan caros, no tenían cómo adquirirlos. Otros nunca fueron tratados con radioterapia porque la bomba de cobalto estaba dañada...

Son tantas las causas y experiencias que contar que provoca tristeza que los hondureños estén muriendo porque no existe un verdadero instituto de oncología que se dedique a este tratamiento. No podemos continuar así, dependiendo de la mano de Dios, porque el Estado debe concientizarse de que la enorme población que padece de esta enfermedad no puede ser alcanzada por los pocos centros oncológicos que existen en nuestro territorio. Al crearse el instituto nacional de oncología se construiría un edificio que reúna las normas sanitarias internacionales para los pacientes, se tendría médicos especialistas y personal de enfermería con alto grado de conocimiento en el trato de los demandantes de los tratamientos, suficientes camas, bombas de radiación, los diversos químicos que sirven para el tratamiento, salas de cirugía, financiamiento anual a través del presupuesto de la República.

Urge elevar esta iniciativa al Congreso Nacional y que los padres de la patria tomen la estafeta que se les presenta y elaboren un anteproyecto para ser elevado a la cámara para hacerlo ley. Cada hondureño, no importa su estrato social, si es viejo o joven, si es hombre o mujer, si es citadino o del área rural, es un potencial candidato para adquirir este terrible mal, y es tan importante que sean atendidos en el instituto nacional de oncología y que sus esperanzas de obtener vida de calidad sean una realidad en el plazo más breve posible. La moneda está lanzada, ¿quién se atreve a recogerla?