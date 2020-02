Columnistas

uando el tramo por recorrer lo medimos en función del tiempo que nos queda para llegar al final, lo que provocamos es que el recorrido se vuelva estresante porque creemos que no llegaremos a tiempo. Pero cuando vemos hacia atrás, desde dónde venimos y al tramo por recorrer lo medimos en función del acompañamiento, si vamos solos o seguidos, nos damos cuenta que la meta cobra relevancia no por el tiempo a llegar, sino porque no llegaremos solos.

Esto mismo ocurre actualmente con las reformas electorales; para muchos casi no hay tiempo para lograr todo el proceso de transformaciones legales e institucionales que adapten un nuevo modelo electoral, concebido para dar confianza a la población porque las elecciones primarias y generales están previstas para el próximo año 2021.

Solo es que veamos los últimos dos procesos electorales, desde donde venimos: procesos electorales con resultados cerrados, cuestionamientos al sistema contable y notables debilidades institucionales, altos porcentajes de abstencionismo, elecciones pluripartidistas y falta de confianza ciudadana. Y ver ahora donde estamos: aprobadas las reformas constitucionales con un nuevo modelo electoral, nuevas instituciones electorales, fiscalización al gasto de campañas políticas y muy cerca de aprobarse nuevas reformas electorales.

Aunque parezca que debemos correr con la aprobación de las reformas electorales y angustiarnos por el aparente poco tiempo que hay, por la proximidad del año electoral, es importante reflexionar que este proyecto de reformas como un marco lógico es de largo plazo y la finalidad de las reformas deben ser definidas no como acción a desarrollar sino como logros alcanzados, por lo que el propósito es el resultado esperado, es el cambio que se traducirá en confianza. Por eso no debemos ver las reformas electorales con precipitación, creemos que el factor tiempo será bien cubierto porque en este tramo de mejorar la democracia participativa se van sumando valores, importantes porque son salidos de los partidos políticos mismos que son los actores claves que participan en las elecciones