Veneno, dulce, exquisito, amargo, ilusión, penas, tristeza, desahogo, pesadumbre, felicidad, romanticismo, alegría, mirada dulce, mirada nostálgica, sueño, pesadilla, desesperación, música, tonada gris, cartas al viento, cartas al olvido, traspasado, enculado, sin hambre, sin sueño, ojeroso, caridad, ternura, lágrimas, danza, melodía, suicidio, viveza, despecho, engaño, perdón, dar la vida, sacudida, arrullo, frenesí, muerte, vida”.

Son tantos y tantas las formas de expresar el amor, con virtudes y defectos, aunque sea una cualidad excelsa está amalgamada con el mal. Se ama para ser feliz, se ama para recorrer vidas, se ama para arrullar y darse por completo a aquellos que salen de nuestro ser y que sus carnes tibias, sonrosadas, tersas, nos hacen sonreír porque en los hijos se entrega un amor sin igual.

Cómo es posible que una sonrisa, una mirada, un gesto, un roce, una palabra, un pelo flotando al viento te trastoque, envanece el mundo que has tenido, haciendo tu vida un flotar, un soñar, como dice el Pitero: los trabajos que pasa un hombre o una mujer al enamorarse “se traspasa, se desvela y se pasa sin comer”.

Cómo es posible que letras plasmadas con sublimes rimas o toscas pero que tienen una intención, que te hagan suspirar, ensueñes y despiertes cada día o desveles cada noche con el papel pegado a tu pecho extrañando al ser que ha hecho la magia.

Cómo es posible que estando ante el pelotón de la muerte haya escrito: “mi amor a Centroamérica muere conmigo”.

Cómo es posible que estando en guerra donde las trincheras eran el parapeto contra gas mostaza, contra el cañoneo intenso o la lucha de cuerpo a cuerpo, esta guerra provocara masacre sin final. Una noche al escuchar una tonada, un villancico donde se cantaba “noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor” los soldados hayan dejado sus armas y entregándose en fraternal compañía el enemigo se hizo amigo compartiendo sonrisas, lágrimas, evocando recuerdos de familias, de amores perdidos, compartiendo sus chocolates, sus bebidas, disfrutaron esa bendita Navidad, más al día siguiente la fraternidad acabó, la guerra volvió a pasar su lista de muerte.

Cómo es posible que unos niños vietnamitas al ver a una niña enfermar y que necesitaba una transfusión, un pequeño levantó la mano para brindarla cuando el médico pidió sangre, cuando se hacía el traspaso el niño lloraba, emitía sonidos, y extrañados le preguntaron que le pasaba, él les dijo que al final de la transfusión moriría porque le daría toda su sangre y le preguntaron porqué iba a hacer ese sacrificio, él dijo: “es mi amiga”, “nadie tiene mayor que este; dar la vida por su hermano”.

Cómo es posible amar profundamente a tus seres queridos y salir a asesinar a personas que jamás has visto, llenándose las manos de sangre y después cantar canciones de cuna, llorar porque el pequeño sufre. Amor de padre. Lo otro; trabajo.

Podrás irte al fin del mundo y allá encontrarás una persona que haga trastabillar tu mundo, cómo es posible que bellezas de hombres o mujeres se casen con personas feas, que altos se casen con pequeños y así una serie de comparaciones.

Cómo es posible dejar mi mundo, mi cultura, romper tradiciones ancestrales y huir dejando el hogar de nuestros padres para irme a vivir con aquella persona diametralmente opuesta a ti, entregando el corazón plenamente sin importar el qué dirán o las consecuencias.

Cómo es posible que el enemigo de batalla al estar herido le brinde el apoyo, sanar sus heridas, ocultarlo de los superiores porque podría enfrentar la muerte por traición y llevar a feliz término la recuperación del enemigo, dándonos la mano o un abrazo cuando nos despedimos.

Llevamos serenatas, llevamos música al balcón, trasnochamos en la calle debajo de un farol, contemplando la luna argenta y soñando con la amada.

Escribimos y escribimos cartas donde derramamos nuestro sentimiento, nuestra pena, describimos el mundo que podríamos tener si aquella persona que las recibe estuviera a nuestro lado, el mundo sería un sitio de felicidad.

Cuando hacemos pactos de amarnos hasta la muerte y muchas veces el pacto se hace realidad, cuando tomamos la difícil decisión de morir porque hicimos un pacto de amor.

Cómo es posible que un rey danzó hasta no más poder porque daba culto a su Dios consiguiendo la reprobación de su mujer porque esta se sintió ofendida.

Cómo amar a un amigo y dejar el reinado para que este amigo lo llegue a obtener aún a sabiendas que soy el que debo de suceder a mi padre.

Cuántos extraños se han interesado por casos de salud, de la educación, de llevar lo mejor a las comunidades deprimidas, a pueblos y personas extrañas a él.

Aunque la vida nos vaya acabando, nuestras fuerzas mengüen, atrofiados, estaremos con el ser que nos ha acompañado durante nuestro recorrer y que estuvo ahí, al lado cuando las privaciones se hicieron presentes o la abundancia llegó como maná.

Cómo seguir amando a aquella o aquel que ha perdido su mente, que no nos recuerda, que me volví un extraño y que cada día se visita, “por qué vienes si ella no te recuerda, no sabe quién eres, más yo sí sé quién es ella, cuánto la amé”.

“El amor es una cosa esplendorosa” dice la canción, también puede convertirse en “veinte poemas y una canción desesperada”.

Más la entrega más sublime fue de aquel que “por amor entregó su vida entera”.