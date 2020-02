Columnistas

En vísperas de la reelección del presidente Nixon, el columnista y humorista Art Buchwald (1925-2007, Washington Post), preguntó en un artículo que, si el presidente de EUA tiene tanto poder sobre la vida de los países y de los pueblos, no convendría más que fuese electo por voto popular de todo el planeta.

Esta columna citó esa broma semanas antes de las elecciones que ganó la señora Clinton, y de las que el señor Trump salió nombrado presidente. Comenté entonces que la idea de Buchwald, envuelta en sentido común, no era más que una de sus refinadas ironías.

Las grandes potencias, que siempre han impuesto poderes arbitrarios sobre el mundo, nunca han asumido las responsabilidades globales que acarrean tales poderes.

El juicio político contra el señor Trump podría traer consecuencias de largo plazo para el mundo, que no parecen ser percibidas por los políticos de la contienda.

No es mala voluntad de nadie. Es que la cuestión se interpreta y trata dentro de las fronteras nacionales, sin considerar el contexto mundial. Las partes no se comunican, no intentan negociar, como si librasen una guerra santa.

Por eso es que el tema está siendo tratado como asunto externo por la prensa internacional. Los grandes medios manifiestan temor de que un quiebre de la institucionalidad en EUA comprometería su legitimidad política en el escenario global. Esta es también la preocupación de sus aliados, y un beneficio gratis para los enemigos comunes.

Se diría que algunas políticas internas de las potencias están entrelazadas con las políticas externas de todos. Es una madeja muy enredosa. Tal es el caso del Brexit, que comenzó con una discrepancia entre los partidos británicos y es hoy una fractura que amedrenta las bolsas, acobarda la inversión y arriesga el proyecto global. En este mundo, tan integrado por el comercio y la información, quedan pocos temas internos que no perturben el inestable tinglado internacional.

Como si fuese una serie de Netflix, el mundo sigue expectante una trama judicial que alegra a los adversarios, inquieta a los aliados y a todos asombra.

Entre los más preocupados, muy lejos del “ring side”, están los países en desarrollo que intentan construir democracias; que ven, casi indefensas, cómo les arrebatan sus esperanzas los proyectos políticos locales de corrupción y autocracia.

Un debilitamiento, y hasta una duda, de los equilibrios políticos del poder institucional en EUA podría estimular esos proyectos.

Queda la esperanza de que EUA resuelva su crisis en las urnas, que es donde mejor funciona su democracia, a pesar de su curiosa y sorprendente aritmética electoral.

Sobre la especie humana y la naturaleza se ciernen graves amenazas, inclusive de extinción, para las que tenemos escasas respuestas.

Los problemas, las soluciones, los peligros y las oportunidades son todos globales. El mundo necesita un EUA reintegrado a las normas de la economía y de las prácticas regulares del comercio global, en equilibrio comercial y militar con China, la Unión Europea, Rusia y los correspondientes aliados.

Por fortuna, la ciencia ofrece medios para prevenir y enfrentar los peligros, y promete un porvenir luminoso a los humanos y a su planeta. Solo necesitamos un poco más de tiempo, el mismo que, sin ruinosas peleas partidistas, EUA podría estar invirtiendo en el futuro de la humanidad, y ciertamente, en el de su descuidado liderazgo.