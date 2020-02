Columnistas

Cuesta mucho trabajo convencer a un estudiante que apenas tiene un par de horas en un campus universitario de que los estudios generales, entiéndase clases generales, son trascendentales para su formación y su quehacer cotidiano. Tal vez la mayoría ni se lo cuestionan, pero de todas maneras yo instalo la duda en su cabeza para, por supuesto, tratar de que ellos mismos se generen una respuesta.

Normalmente apelo a que saquen el mayor provecho de la asignatura para que al finalizar el periodo de estudios sepan que no han perdido el tiempo y enfrenten con mejor actitud una que otra asignatura de los estudios generales que no han cursado. Creo, por no decir que estoy seguro, que todos logran convencerse.

Las cátedras universitarias de disciplinas como el lenguaje (español), filosofía, historia, sociología, psicología y similares son hoy, en el mundo tal cual se nos están presentando, vigentes. A pesar de que a lo largo de su vida los estudiantes han tenido contacto con todas estas materias, no es lo mismo hacer una reflexión de algunos hechos con diez que con quince o diecisiete años. Son estadios de vida distintos y gozan con el paso de los años de un acervo cultural y vivencial que los coloca en otra situación y los enfrenta de otra manera al mundo.

Por ejemplo, los chicos allí sentados, que dan sus primeros pasos en la formación académica del nivel superior, no solamente serán los próximos educadores, reclutadores, médicos, abogados defensores, sino que serán, por supuesto, aquellos que decidan el destino de organizaciones de múltiples latitudes, desde una familia hasta una región entera. No sabemos si dentro de unas décadas estaremos votando por una integración centroamericana (que por cierto siempre he querido que me pregunten eso en una urna). Por lo tanto, ¿no es más que necesario hacer, por ejemplo, con ellos una profunda reflexión sobre la opinión pública? Presentarles por lo menos a Habermas.

Seguramente habrá estudiado en su currículo los medios de comunicación masiva y enumerarán las características de cada uno, pero, y esto lo digo por experiencia, difícilmente habrán hecho una reflexión aguda y deconstructiva de todo lo que significan los medios de comunicación para la comunidad humana en el siglo XXI.

Más allá de eso, de esa necesidad de enfrentar a los jóvenes a temas complejos con un nivel de educación superior hay otra labor: la propedéutica, que puede estar matizada por diferentes situaciones. Por una parte, sí, en efecto, es necesario hacer una nivelación no solo de contenidos sino de identidad educativa y filosofía de trabajo de las instituciones de educación superior. Por otra parte, a veces (y para nadie es desconocido el panorama educativo de Honduras) el escalón entre la educación media y la universitaria queda muy alto. Aunque la distancia considerable entre un nivel y otro sea una variable que hace complejo el trabajo en las asignatura generales es, a la vez, la que justifica la presencia y dedicación de los estudiantes en estas asignaturas. De hecho, en algunos lugares del mundo este tipo de asignatura va más allá: abren cátedras abiertas de temas específicos que pueden cursarse en cualquier momento. Tal vez habría que aplicar el principio de algunas religiones: la formación es permanente.