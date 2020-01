Columnistas

No saldremos de la corrupción

No me equivoqué de título. En esta ocasión hago acopio de la conocida “Paradoja de Stockdale” aplicándola al hecho reciente de la salida de la Maccih de nuestro país y sobre todo a la apatía y desesperanza que tiene paralizada a la ciudadanía hondureña.

Jim Collins, en su libro “Empresas que sobresalen”, hace alusión a esta curiosa paradoja que toma su nombre del almirante Jim Stockdale, el más alto militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos hecho prisionero de guerra por el enemigo en la guerra de Vietnam. Este almirante estuvo prisionero de 1965 a 1973, privado de todos sus derechos, torturado cruelmente en más de veinte ocasiones y con el futuro incierto de si regresaría algún día a su país. Cuando le preguntaron en una ocasión al almirante Stockdale qué prisioneros no resistieron a las torturas y perdían la esperanza el mencionó que los que se quebraron eran los optimistas. Parece un contrasentido, para superar cualquier contrariedad es necesario el optimismo. Victor Frankl, prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, mencionaba que para superar las condiciones más adversas hace falta un propósito, un ideal que ilumine la esperanza. El optimismo al que se refiere el almirante Stockdale en su libro In Love and War, escrito años después de la guerra junto con su esposa, tiene unas características curiosas. Los optimistas que fracasaban en Vietnam se autosugestionaban diciendo: “Saldremos para Navidad” y la Navidad llegaba y la Navidad se iba y ellos decían “Saldremos para Pascua”, y la Pascua llegaba y la Pascua se iba. Y luego el Día de Acción de Gracias y la Navidad otra vez. Ellos murieron desesperanzados. La diferencia entre este optimismo ilusorio y el que se convierte en motivación de cambio está en que el último acepta la realidad y convierte esta realidad en algo más que sentimientos y palabras.

El almirante Stockdale, ante la dura realidad y un futuro incierto, respondió con acciones concretas y cotidianas. “No saldremos en Navidad” pensaba y se puso a hacer lo que estaba a su alcance para mejorar las condiciones de los soldados a él confiados. Ideó múltiples estrategias para mantener ocupados a los prisioneros y de esta forma resistieran los crueles maltratos. Creó un sofisticado sistema de comunicación basado en golpecitos que les ayudaba a superar el aislamiento.

Si piensa que la corrupción es uno de los principales males de nuestro país, si le parece que muchos actos de corrupción quedan en la impunidad o si le molesta la supuesta mediocridad de las autoridades, puede quedarse en la salida fácil del enojo y del odio. En estas condiciones se inutiliza a usted mismo para actuar y hacer propuestas adecuadas. La otra alternativa es optar por el optimismo ingenuo de pensar que las cosas se arreglaran solas como por arte de magia.

Más útil y eficaz es optar por el optimismo realista. Esto es, saber que siempre habrá corrupción en nuestro país. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad libre donde cada uno escoge el estilo de vida que prefiere. No son las leyes ni los planteamientos ideológicos los que resolverán los problemas. Lo que hace falta con urgencia son personas bien formadas, comprometidas con la verdad y la justicia. Y esto no se improvisa. En lugar de perder el tiempo en lamentaciones estériles, en odios o en señalamientos inútiles es mejor ponerse manos a la obra. Trabajemos en prepararnos y en preparar a esas personas que asuman con responsabilidad el cambio que hace falta para nuestro país.