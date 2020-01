Columnistas

e qué hablamos cuando ya no tenemos de qué hablar. Piénselo por un momento antes de proseguir con la lectura. Del clima por supuesto. No es casualidad, porque el tiempo (entiéndase como condiciones climáticas) es uno de esos temas comodín. Todos hemos dicho ¡qué frío!, ¡qué calor!, por llenar un vacío, por inercia. Por cierto, es mejor usar crisis climática que cambio climático. Son lo mismo, pero es más preciso el segundo.

Tengo la sospecha de que sucede lo mismo con la crisis climática: lo convertimos en una conversación más, sin un verdadero impacto en nuestra cotidianidad. Pero pronto ya no hablaremos del la crisis climática así, en abstracto, para preguntarnos, mejor, cuánto vale el barril de agua y cuánto nos pueden vender. Está prohibido nos dirán. Nos preguntaremos hasta cuándo. Solemos hablar de él para pasar el tiempo y medio lavar la consciencia. Sabemos que está allí, pero a la vez pensamos que de alguna manera no nos afecta tanto. Hasta que, como ha pasado en los últimos meses, por la llave del agua ya no sale tanta. Cada vez menos y con intervalos más extendidos.

Seguir la siguiente lógica: no tenemos agua para bañarnos o cocinar porque esta no sale de la llave. No sale agua de la llave porque no ha llovido y no ha llovido en parte porque estamos afectando el clima del planeta, es tal vez la manera más simple y tangible de explicar las consecuencias más graves de la crisis climática. No es necesaria una explicación técnica, basta con saber que no nos llegará agua o que en verano hará más calor para entender lo que le está pasando a nuestra casa común.

Lo mismo si pensamos en los productos que se pierden cada vez con más regularidad por falta de lluvia en las zonas rurales y que tienen un alto impacto en las ciudades, por lo tanto, en la economía del país.

También se puede pensar en los meses lluviosos que son el tiempo en el que se desarrollan catástrofes que terminan dañando a la población no solo concretamente sino en su estructura. Basta con escuchar testimonios de muchos emprendedores hondureños que perdieron sus pequeños negocios y hasta la posibilidad de cobrar a sus deudores en eventos como el Mitch. Ni hablar de la desintegración familiar por el éxodo colateral a la tragedia. ¿No es este un daño estructural a la sociedad hondureña? Otro de tantos al menos.

Cuando un niño, un joven o incluso un adulto le pregunte qué es el cambio climático (le preguntarán no por la crisis, sino por el cambio) responda con estos tres sencillos ejemplos que se pueden bifurcar en otros tantos de varios colores y matices. Y cuando le pregunten por qué, responda que es por nuestra incapacidad de cambiar nuestro modus vivendi. No acabamos de creer lo que sucede.

Es cierto que en parte los países altamente industrializados son los que posiblemente tienen un impacto más alto en los asuntos del clima y algunos están tomando su responsabilidad en los temas, otro no. Los países con escasa industrialización y los países subdesarrollados, que no son lo mismo, ni los mismos necesariamente, también tienen una cuota de responsabilidad en el calentamiento global. Honduras, entre ellos.

Uno de los primeros objetivos de la lucha contra la crisis climática es la socialización de este. Necesitamos hablar más de lo que sucede y accionar ya. También pasa aquí y también podemos hacer algo