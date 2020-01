Columnistas

Lo más sublime de la vida es el nacimiento del género humano a través de una mujer, ella es la esencia de Dios que difuminó en tan ser exquisito sus mejores y mayores cualidades que hacen que la humanidad avance.



Y como no alabar a las mujeres si entre sus brazos nos arrullamos cuando nuestro grito por la vida y nuestros temores fueron calmados con dulce voz y la tibieza que posee una madre.



Y en ella la luz del sol palidece porque en su ser la luz que emana es celestial, sideral, universal abarcando todas las vías lácteas que existan.



En ella hay descanso después de faenas azarosas que se tiene día a día, en sus manos se encuentra un universo de cualidades como ser las caricias que calman tu estrés, tus temores o llevarte a universos del erotismo, tejen, hacen orfebrería exquisita, sus manos construyen ciudades, imperios y en ella está también que imperios del pasado hayan caído estruendosamente.



Día a día las encontrarás en el campo sembrando, cosechando lo que su duro trabajo y fecundo sudor ha arrancado a Gea sus más selectos frutos que brinda con amor a su prole.



Desde el amanecer hasta el anochecer esta construyendo, muchas de ellas brindan sus cualidades como enfermeras, ingenieros, trabajan en los mercados bursátiles haciendo crecer economías, se encuentran en puestos de poder y regentan naciones, ellas han llegado al espacio como comandantes de naves espaciales.



Las miles de batallas que han librado porque el hombre que se cree el ser superior por antonomasia le ha coartado libertades y derechos, más ellas son tesoneras y han logrado entre los siglo XX y XXI lo que muchas han venido sembrando, el sufragio del voto, la abolición de la esclavitud, el derecho de sentarse donde solo los blancos lo pueden hacer, han abierto facultades en universidades donde se les había cerrado sus puertas, han sido merecedoras de premios excelsos por sus grandes descubrimientos, sus poesías calan hasta el espíritu.



Dedicar un momento de reflexión sobre lo que la mujer implica es sopesar lo que pesa el mar, cuantos granos de arena hay en playas de los mares y desiertos, o contar las estrellas del universo, ella sobrepasa esas dimensiones porque en ella los rasgos divinos dados se convierten en una Afrodita llena de amor, una Venus guerrera, una Minerva con sabiduría, una Vesta con sus frutos, y una María dando su amor y sus tristes lágrimas a su hijo que feneció en cruel tortura para salvar al mundo.



La mujer es frágil como cristal de Baccarat, y aunque sus manos de sean de seda existe la fuerza del acero, su nobleza abarca y abraza el mundo, en ella la poesía se traslapa en odas, cantos, música que solo los ángeles cantan a nuestro Dios.



Y es que él las creó con lo mas selecto de la tierra, fue con la espuma del mar, la brisa del viento, el polvo sideral, las aguas cristalinas de manantiales profundos y dio la belleza del atardecer, los colores del arcoíris, la fragancia de las flores y la seducción de una fruta, en ella se complementa el hombre, existen tantas cualidades que es difícil enumerarlas todas.



Aunque haya existido el matriarcado y con ella la regencia del poder, ellas siempre han procurado la paz.



Es que el amor es el arma que utiliza para desarmar todo lo equivocado, en ella se encuentra la voz de alivio para aquellos que están con dolencias en una cama, sus manos calman el dolor, el arrullo duerme a los más inquietos, en su ser la ambrosía mana como leche que nos da el alimento, sus palabras dan ordenes y disciplinan con amor para que el árbol siempre vaya recto.



Su labor es interminable, ellas están incursionando en el mundo de los hombres con ímpetu, sobresaliendo en todos los campos que han tenido vedados y lo hacen con resolución y perspicacia que deja atónito a aquellos que no creían en ellas.

Sean las mujeres consideradas el ara de los hombres, ella no debe estar atrás del hombre, ella lucha hombro a hombro y crean mundos que maravillan.



Las mujeres divinas diosas, sean alabadas desde la que vive en las montañas, a la analfabeta, a la que su futuro fue truncado por las injusticias de la vida hasta aquellas que la vida les ha brindado lo mejor, sea para ellas la honra y nuestra admiración.



Las mujeres son como el viento; sin ellas no se puede vivir, dice el poeta, yo me uno a él.