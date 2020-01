Columnistas

ntender las actuales, complejas y crecientemente conflictivas relaciones entre ambas naciones requiere ubicarlas en perspectiva, remontándose al pasado, ubicándolas en el pasado para explicarse el presente.

En 1953, los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos promovieron el derrocamiento del primer ministro Mossadegh, nacionalista que implementaría la nacionalización del petróleo iraní, controlado por multinacionales inglesas. Washington restableció en el trono al Shah, quien había huido al exterior. Este implantó un régimen represivo, con despliegue de lujos fastuosos en la Corte, contrastando con la pobreza de sus compatriotas. Se convirtió en incondicional de la política exterior estadounidense en el Medio Oriente, adquiriendo millones en armamento.

Para Stephen Kinzer, “los resultados principales del golpe de 1953 fueron el fin de la democracia en Irán y la emergencia, en su lugar, de una dictadura real, que un cuarto de siglo después, desató una revolución amargamente antiamericana” (Overthrow. America’s Century of Regime Change from Hawai to Iraq, p. 201).

Los clérigos musulmanes chiitas encabezaron la oposición al régimen, liderando las masivas protestas que derrocaron al Shah, quien nuevamente huye al extranjero. Se proclamó la República Islámica, de inspiración teocrática fundamentalista. La Embajada estadounidense en Teherán es asaltada, reduciendo a cautiverio durante 444 días a diplomáticos de ese país, a fin de impedir que Washington tratara de reimponer en el poder al Shah.

De 1980 a 1988 Irán e Irak combatieron por disputa territorial, Washington facilitó armas e inteligencia a Sadam Hussein, sin lograr derrotar a Irán.

Entre 1985-86, Reagan vendió armamento a Irán, supuestamente para facilitar la liberación de los rehenes. Las ganancias fueron destinadas al apoyo de la Contra nicaragüense. Los diplomáticos son liberados por Teherán. 1988: Estados Unidos derriba un avión civil iraní, con saldo de 290 muertos.

El presidente Bush incluye a Irán en el “eje del mal” junto a Irak y Corea del Norte, en 2002. Acusa a Irán de desarrollar programas nucleares orientados a fabricar armamento atómico, lo que niega Teherán. Se imponen sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

El 2015, Irán acuerda firmar un programa de control nuclear con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y China, autorizando visitas periódicas por inspectores para verificar que no está enriqueciendo uranio, paso fundamental para construir armamento nuclear, a cambio de la suspensión de sanciones económicas.

Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo el 2018, restableciendo las sanciones económicas, amenazando con extenderlas a países y empresas que adquieran petróleo iraní.

El 2019, en el Golfo de Omán explotan barcos tanqueros, Washington acusa a Irán de agresión. Irán derriba un dron espía estadounidense, anunciando que ya no está sujeto a los compromisos firmados en el acuerdo nuclear. Estos son los antecedentes anteriores a lo ocurrido en enero del 2020. Es necesario entender, además, que Irán y Arabia Saudita, aliado incondicional de Washington, disputan la hegemonía en el Medio Oriente, apoyando a grupos armados antagónicos en Yemen, Irak, Siria y Líbano