n estos días estuve viendo la indignación con que algunos amigos recibieron la noticia sobre la marcha de la Maccih de nuestro país. Para muchos, la presencia de esta entidad conseguida por el reclamo popular en el 2015 representaba una luz de esperanza en la lucha contra la corrupción; uno de los peores males de nuestro país. El 7 de junio del 2015 escribí uno de los artículos que más reacciones tuvo en las redes sociales. “Las antorchas de la ética y las virtudes” quiso dejar constancia de una movilización social como pocas veces vivimos en Honduras. Esas marchas del pasado, junto con las que ahora vemos hacia el extranjero, muestran que algo no está bien en nuestro país. En aquel momento, parte de la indignación se debió al escandaloso caso de desvío de fondos del Seguro Social.

En estos cuatro años, lejos de disminuir, la corrupción y los principales indicadores de desarrollo social se han disparado en la dirección equivocada. Sin ánimos de ser pesimistas, sólo para mencionar algunas causas del descontento y deterioro social de nuestro país, tomo algunos datos de cómo va la educación. Uno de los rubros más sensibles y que determina de forma principal la esperanza de mejora social en el futuro. Del 2014 al 2019, la matrícula de los estudiantes de primero a duodécimo grado disminuyó en un 39%. De ese 39% que ya no estudia, el 16% se debe a falta de recursos económicos, el 11% no quiere seguir haciéndolo porque ven a miembros de su familia graduados que no consiguen trabajo. El 10% planea irse del país. De los actuales estudiantes de 12 a los 15 años, matriculados para el año 2020 en Séptimo, Octavo y Noveno Grado, el 70% no quiere seguir estudiando.

De ese porcentaje, el 60% es por falta de recursos económicos. El 20% piensa irse del país emigrando ilegalmente. Los resultados PISA indican que Honduras tiene un año de escolaridad en atraso respecto al promedio de América Latina, dos años respecto a Costa Rica y tres años respecto a Chile. Cuatro años o más respecto a otros países del primer mundo. En Honduras, 1.7 millones de estudiantes son de educación pública y 300,000 estudiantes son de privada, según cifras del BCH. Por cada $100 de PIB per cápita el desempeño mejora un 1%, Honduras tiene un puntaje de 370 superior al estimado de 300. (Matemáticas es el puntaje más bajo). La educación ha mejorado un 12% en los últimos 10 años de acuerdo a UNESCO. Los motivos que originaron las marchas de las antorchas en el pasado, lejos de disminuir, se han agravado. Es evidente que la respuesta correcta no consiste en culpar a estos movimientos sociales legítimos.

Urge encontrar soluciones reales a los problemas sociales. El combate de la corrupción no es cuestión de juego o algo que pueda tomarse a la ligera. Con Maccih o sin ella, es importante dar otro rumbo a las prioridades de nuestro país