Son en la clase social los más bajos, en la India serían llamados parias, están por debajo del barrendero que tiene salario mensual, por debajo del canillita que dispensa mañana a mañana los periódicos y adquiere su dinero para sobrevivir diariamente, por debajo del lustrabotas que tiene un ingreso por cada chaineada que hace a los transeúntes.

Estos no; sobreviven. Para adquirir alimento, ropa u otra necesidad básica, diariamente se sumergen, nadan, se zambullen literalmente en los detritos de los seres humanos y algunas de origen animal que almacenan en los contenedores que tiene diseminado por toda la capital la alcaldía municipal.

En ellos encuentran bolsas plásticas que contienen en su interior papel higiénico llenos de excremento, toallas sanitarias con residuos sanguíneos, desechos de alimentos de origen vegetal y cárnico en total putrefacción, ellos deben oler, embarrarse todo lo nauseabundo que los contenedores poseen.

Buscan latas de aluminio y botellas plásticas que después de hacer fardos los venden a los recicladores.

Como pepenadores están sometidos a fuentes de contaminación, adquiriendo enfermedades de tipo respiratorias, dañan sus ojos, piel, oídos y al final adquieren parásitos intestinales que les provocan diarrea, vómitos y son el almacén de huevos de insectos que después viajan por su torrente sanguíneo trayéndoles la muerte.

No tiene seguridad social, son vistos de reojo por una sociedad indiferente que los ve con asquerosidad y repugnancia. ¿Quiénes son? Son familias enteras que se dedican al oficio de pepenar las basuras de otros, muchas veces se transmite de generación en generación, y no porque sea deseado, no, sino porque la sociedad los ha marginado y no encuentran las condiciones deseables que un Estado que debe velar por el bien común no lo ha hecho.

Todo se ha dado por sentado, nadie busca repuesta a esta condición infrahumana que viven nuestros compatriotas.

Muchos son analfabetos, la escuela está vedada para ellos porque no pueden costearse el estudio en las escuelas públicas.

No tienen una casa que les pueda brindar cobijo en tiempo de lluvia y frío o protegerse del inclemente sol, sus covachas son algunas veces de tabla de orilla, o cartones con láminas metálicas oxidadas que son tantos sus agujeros que en tiempo de lluvia sufren las inclemencias de las goteras.

Son angostas, su piso es tierra apisonada y si alguna es pintada es con carburo que sirve para blanquear fogones.

Sus zapatos son tenis rotos, amarrados con cabuya, agujeros por donde les entra basura y sometidos a cortadas con vidrios u objetos cortopunzantes que se encuentran en los basureros.

Pelean con los cutes que están a la vigiona de adquirir alimentos contaminados y diariamente pelean con enjambres de moscas y gusanos que se adhieren a sus ropas tufosas.

Además, tienen sus territorios por donde deben de pepenar, muchos han muerto porque han osado ir a buscar en contenedores que no les corresponden. En pocas palabras, se matan entre ellos por tener más territorio que dominar.

Muchos son favorecidos porque encuentran alhajas, equipos electrodomésticos en buen estado y que les sirven para aumentar el menaje de sus hogares. Encuentran ropa raída o en buen estado que alguien tiró a la basura como desperdicio, pero que les servirá de abrigo a ellos.

Las autoridades gubernamentales dan por sentado esta situación, es más, son los que propician que los pepenadores existan, ya que por el ineficiente servicio de recolección de basura por la ciudad capital han colocado contenedores metálicos que son recolectados cada dos o tres días, mientras, los pepenadores se adhieren a ellos como lapas y forman grupos para pepenar plásticos, y latas metálicas haciendo grandes bultos en las cercanías de escuelas, farmacias y venta de alimentos que deben lidiar con la contaminación cruzada.

Muchas masacres se han dado cerca de los contenedores porque muchos de los pepenadores se dedican a la venta de drogas al menudeo y en los conflictos territoriales han perdido la vida muchos jóvenes.

Mientras muchos servidores del Estado se roban con descaro el futuro de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Honduras, los pepenadores serán siempre el punto negro en la camisa blanca de todos nosotros que actuamos con indiferencia ante este lastre que miles de hondureños llevan día a día para poder sobrevivir, no vivir; sobrevivir.

La solución; quitar el sistema de contenedores, hacer eficiente el servicio de recolección de basura, construir una fábrica de reciclados como los tiene los países industrializados, obtener de esa fuente de gas metano que son los basureros y embotellarlo para su venta residencial, comercial y de uso vehicular.

Hacer que los niños y niñas de los pepenadores vayan a las escuelas donde el Estado a través de sus diferentes secretarías apadrinen a estos y reclutar a sus padres para que trabajen en las fábricas de reciclaje.

Como ciudadanos debemos de luchar para que esta injusticia no siga ocurriendo más, mientras, veremos a los pepenadores en feroz batalla por un mendrugo contra los zopilotes porque se sienten desplazados por seres humanos que les han quitado su dignidad.