Columnistas

La modificación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad en Honduras (Maccih) para someterlo al Congreso Nacional para su aprobación es una señal inequívoca de la conspiración o arreglos secretos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del régimen orlandista, la OEA y EE UU, sellando un pacto más de corrupción e impunidad.

Los diputados en el Congreso Nacional, el 10 de diciembre del 2019, aprobaron la NO continuidad de la Maccih en Honduras, 71 congresistas votaron en contra y 57 a favor, por lo que si se envía el convenio modificado al Congreso, el mismo será discutido con la intención de reducirlo a su máxima impotencia, hasta lograr un blindaje total para todos aquellos diputados, empresarios y funcionarios imputados en actos de corrupción con debidos procesos judicializados. Es más, se evidencia en el forcejeo político del “toma y dame”, la torsión de brazos dado entre todos los actores, los protagonistas y conspiradores, en la modificación del convenio, unos exigiendo la modificación y debilitamiento total de la Maccih para no estropear la candidatura presidencial del presidente del Congreso y los demás cargos de elección popular, pujando con la amenaza de llevar a cabo el juicio político y destituir al administrador del Ejecutivo de no modificar el convenio y enviarlo al Congreso, otros permitiendo la modificación del convenio a cambio del voto para la continuidad del secretario general de la OEA y EE UU como patrocinador de la OEA, exigiendo ecuanimidad y protección al socio con sus retribuciones. Total, una burda conspiración que ciertamente nos encaminará a otra profunda crisis social, política y económica.

La Mesa de Evaluación, conformada por representantes del gobierno orlandista y la OEA en Washington, trabajaron en el informe entre el 13 de noviembre y 6 de diciembre, concluyendo que “hay un progreso significativo con respecto a la labor de los jueces y fiscales internacionales y las propuestas de reformas legales e institucionales al sistema anticorrupción de Honduras”. Contrario al informe evaluador que realizaron a velocidad del rayo los diputados del Congreso Nacional, descalificando a la Maccih y recomendando al Ejecutivo no renovar el convenio.

Los expertos de alto nivel en la capital estadounidense consideraron que hay una falta de respuesta por parte del Congreso Nacional en la aprobación de proyectos de ley elaborados por la Maccih, como lo es el proyecto de Ley de Colaboración Eficaz y se suman también, los proyectos de ley presentados por diputados como la Ley Anticorrupción, Ley de la Ficha Limpia y la Ley de Reformas Secretas. Dicha comisión en Washington reportó una falta de comunicación y coordinación entre el gobierno y la Maccih que ha dejado algunos pendientes, confirmando lo que a voz en cuello el pueblo hondureño ha venido manifestando: que el mayor opositor que tiene la Maccih en Honduras es el mismo gobierno.

La Maccih en brillante labor, y pese a los obstáculos levantados en los tres poderes del Estado, viene investigando desde 2016 esquemas de corrupción en los que están involucrados funcionarios públicos y legisladores. Existen al menos 115 personas procesadas en el marco de estos casos y unas 70 de ellas hacen parte del gobierno orlandista, según la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).

Sin duda, la Maccih como está establecido en el convenio busca apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño que se encargan de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Y en sus aspectos estratégicos busca atacar las redes de corrupción, juntamente con la Fiscalía en tareas de investigación y acusación ante la judicatura. Para todo este proceso la Maccih cuenta con un sólido equipo de fiscales y jueces internacionales, así como investigadores, expertos forenses y analistas. Además, la Maccih impulsa reformas para desmontar las estructuras institucionales que alientan o permiten la corrupción. Formulando propuestas de reformas legales e institucionales encaminadas a contar con una mejor estructura de combate a la corrupción y su prevención. Pero los diputados hondureños del Congreso Nacional se oponen.

La sociedad civil lucha por que se concrete un pacto de probidad o anticorrupción conformado y ejecutado por personas idóneas de una vida impecable en probidad, que puedan investigar y romper las cadenas vinculantes de la impunidad y de la corrupción entre empresarios, funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, militares y policías.

Lamentablemente Honduras y su población estamos inmersos en corrupción e impunidad, promovida por empresarios, políticos, funcionarios, militares y policías corruptos, cuya perversidad les anula la vergüenza, dando paso a la maldad y cerrando las puertas a la justicia. Que venga la Maccih investida de poder. Queda planteado