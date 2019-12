Columnistas

Al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde hace varios años se ha impulsado el novedoso proyecto de la Red de Bibliotecas, bajo una nueva concepción de los servicios bibliotecarios que presta la institución, que en su esencia contempla ampliar y extender una impresionante gama de actividades artísticas y culturales, que van más allá de la simple y tradicional lectura de un libro, que comúnmente se ha hecho al interior de una biblioteca.

Con el nuevo concepto dichas actividades se deben realizar al interior de la universidad y de igual manera fuera de su recinto sin soslayar la

lectura cotidiana.

El proyecto tiene como propósito, facilitar el acceso a la información a través de las bibliotecas virtuales, fomentar el arte y la cultura, y que aquellas personas que no son parte de la universidad sean beneficiadas por las múltiples actividades que se realizan dentro de la programación de la Red de Bibliotecas, las que siempre estarán ligadas a la UNAH, porque no puede funcionar un proyecto de tal naturaleza, si no está avalado por la máxima casa de estudios, para ello se tiene que firmar un acuerdo de cooperación entre la institución beneficiada y la universidad, mediante la concertación previa de una programación de actividades propias del proyecto. La UNAH-TEC Aguán desde septiembre de 2019 ha establecido contacto directo por medio del personal de la Unidad de Recursos de Información URI, con algunas municipalidades e instituciones del departamento de Colón entre ellas Sabá, Sonaguera, Ilanga, Trujillo, Tocoa, Salamá y Bonito Oriental, y también Jocón en Yoro, en este mismo departamento está próximo a lograr un entendimiento con las municipalidad de Olanchito y la de Arenal, también con el sindicato de la Standard Fruit de Honduras, Sutrasfco, para la instalación de las bibliotecas virtuales en los centros educativos de los campos bananeros.

Algo muy importante en lo que se refiere a la Red de Bibliotecas, es que la UNAH no cobra ninguna suma de dinero por conectarse a través de la vía de la red institucional para acceder a los servicios de las bibliotecas virtuales, donde pueden consultar 80 mil libros, dos millones de artículos científicos y todas las ediciones de la Gaceta Nacional desde la última hasta la primera.

La conexión se obtiene de manera gratuita con este servicio de fácil acceso de información. Al mismo tiempo que las personas hacen sus investigaciones, la UNAH hace vinculación con la sociedad.

Ojalá que con los recursos que la universidad le facilite al pueblo, se haga el mejor uso de los mismos y con ello llegar a fomentar el bienestar individual y colectivo de la sociedad hondureña. El proyecto de la Red de Bibliotecas solo puede ser posible si hay una coparticipación segura y permanente de las municipalidades y otras instituciones.