Columnistas

La Navidad sensibiliza personas que no sienten empatía por los demás. Interesarse en los menos afortunados, compartirles lo que sobra, ofrendar en la iglesia con billetes de poca mayor denominación que la usual, o tener gestos que les hagan sentir como si fueran buenas personas. Peor es nada o nunca. No es calificar a otros, a quienes solo Dios y sus conciencias conocen, sino de ser, no importa si por apariencias o por autenticidad, instrumento en la mejora de vida de los demás. Con aprecio, o con el regalo que demuestre un sentimiento a su destinatario. O acciones que trasciendan su dura realidad, lo cual no es solo competencia del gobierno sino de todos. Sea por deber, filantropía, caridad o conveniencia, lo importante es hacer algo que les haga sentir bien y les dé esperanza y ánimo para seguir luchando.

Para la gran mayoría, la vida es lucha. Y no solo por el ingreso. Se necesita gran determinación para no dejarse doblegar por una injusticia o por un mal gesto inmerecido, sustraído del propio autodesprecio o la envidia. Este tiempo es para ser mejores. Y para proponerse el serlo siempre. Salir de la comodidad para incomodarse por los demás, porque al final será garantía de la comodidad de todos.

Las cárceles no pueden serle indiferentes a nadie. No hay que tener amigos o parientes ahí. En el sistema legal de un país tercermundista con la problemática social tan grave que se enfrenta, la mayoría de los privados de libertad son inocentes. ¿Qué pesadilla será esa de perder la libertad, el bien jurídico más importante después del de la vida, sin merecerlo? Las cárceles nos atañen a todos. Por humanidad. No votan, pensarán, pero los presos son hijos del mismo Dios y de esta misma patria, sus derechos fundamentales deben ser protegidos por la autoridad. El apoyo a la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica es urgente. Porque podemos confiar en ellos para canalizar, ojalá siempre, el apoyo a los confinados que tanto sufren, por lo menos, en esta Navidad.