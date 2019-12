Columnistas

o que está a la vista no necesita anteojos. Tenemos años de estar sumergidos en el problema de la falta de agua en la capital y lo único que hacemos es proponer el ahorro de agua; lo cual no está mal, pero no debe ser la única solución.

Se requieren propuestas de ley ante el Congreso, pues aquí tienen una, necesitamos la construcción de represas en los alrededores de Tegucigalpa para suministrar el vital líquido a los habitantes. Mi padre, QDDG, quien era abogado, al igual que yo pero entendía un poco más del asunto, me comentaba que por la manera en que Honduras está llena de montañas hay muchos cerros que forman cañones que al cerrarlos con un muro formarían represas naturales.

Pues bien, si yo fuera el responsable llamaría al mejor ingeniero civil que tenemos y le asignaría la tarea de dotar a Tegucigalpa de una mega represa o varias pequeñas según él decida. Le asignaría un presupuesto suficiente para que él, como perito, pueda pedir según necesite para llevar a cabo dicha obra y que ocupe a la gente que el considere necesaria según su criterio. Pero que necesitaría ver resultados.

Es igual a los Estados Unidos cuando necesitaba derrotar al Japón y se creó el Proyecto Manhattan a cargo del físico Robert Oppenheimer a quien el presidente Truman pidió que le construyera un arma para derrotar en su totalidad a tan porfiado enemigo y el físico le construyó, junto con un equipo, las dos bombas atómicas que culminaron con la derrota final del Japón. Nosotros no estamos en guerra pero que valga la analogía y necesitamos derrotar la escasez de agua.

Es un problema y hay que resolverlo. No sé por qué ha hecho falta el talento político para abordar dicha problemática. Esta tarea era para ayer. Ojalá estas líneas escritas con esfuerzo porque mi profesión es la Abogacía lleguen, pero si sé cuándo estamos en problemas y ahora lo estamos y necesitamos darle solución.

Ojalá logremos volver a tener agua como cuando yo era pequeño que había un suministro permanente.

Hasta la fecha hay dos proyectos para dotar de agua a Tegucigalpa uno consiste en trasladar agua del río Jiniguare a la represa La Concepción, pues durante el invierno el caudal de este río incrementa de manera considerable y al no tener una zona de reserva de

agua se pierde.

Otro proyecto es la construcción de la represa Jiniguare, ubicada al sur de la capital cuya capacidad sería de 12 millones de metros cúbicos de agua. Según mi investigación el agua que actualmente abastece la capital no cubre ni la mitad de la población de Tegucigalpa.

La segunda represa será la Jacaleapa y ambas costarán al Estado un monto de cinco mil millones de lempiras para su construcción. Además agregan los expertos que hay pérdida de agua por tuberías obsoletas, dañadas y con fugas. En la capital reside el 17% de la población Hondureña 1.6 millones de personas y se espera que para 2030 la cifra aumente a 22% lo cual es una exageración. Debemos descentralizar la capital poblando los restantes departamentos de Honduras. Que Dios nos ayude.