Columnistas

e mueven de manera sigilosa, las llamadas y mensajes son continuos, hay reuniones en las oficinas y en casas particulares. En la medida que avanza el tiempo aumenta la preocupación, se ven nerviosos y cuando dan declaraciones a la prensa, no ocultan su desconcierto y responden con prepotencia y con palabras fuera de tono. Ha pasado mucho tiempo y no han logrado lo que quieren, a lo mejor ni siquiera se podrán reelegir, puede ocurrir que los procesos avancen y los inhabiliten para el cargo que han venido ostentando y eso sí sería grave, se terminaría la huaca y la mina de oro que tienen en el gobierno.

La cooperación internacional ha empezado a entender que de nada sirve la ayuda para cubrir algunos proyectos de desarrollo humano o para cubrir el presupuesto de la República, si, en definitiva, esas ayudas se las roban funcionarios y políticos inescrupulosos que han hecho del erario su fuente de enriquecimiento.

La corrupción y la impunidad son temas de larga data, pero es más reciente el cinismo de los promotores y autores de las acciones deleznables contra el Estado. En la medida que el pueblo, aunque de manera tibia, luche contra esos flagelos y la comunidad internacional presione por lograr avances en el manejo transparente de los recursos que son del pueblo, los saqueadores de las finanzas públicas tendrán que exhibirse aprobando mecanismos de ocultamiento de sus acciones de forma descarada.

Como para cerrar el ciclo de iniciativas de blindaje, los diputados en los últimos días han desplegado una febril campaña contra la Maccih, en esta campaña ya no se encuentran solos, los acompaña el secretario de la Presidencia abogado Ebal Díaz, quien ha emprendido una tenaz lucha en contra del Concejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización que al igual que otras de la sociedad civil no han ocultado su simpatía por el trabajo del organismo internacional. En esa campaña, desde el Congreso Nacional nombraron una comisión para evaluar el trabajo del organismo de cooperación para la lucha contra la corrupción, misma que ya rindió su informe y como era de esperar, el mismo recoge un tardío e inusual patriotismo, todo con el propósito de que se rescinda el convenio por parte del gobierno y la Maccih.

Es fácil para un gobierno como el nuestro desoír a la opinión pública, pero es difícil oponerse, más cuando no existe la entereza moral, a los dictados de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden afectar al país, pero fundamentalmente, el interés de quienes pretenden seguir usufructuando los recursos de la nación.

Si no hubiese tanto ladrón, no tendríamos necesidad de pasar por la vergüenza de que sean los cooperantes los que nos digan cómo han de ser las instituciones, pero estos bárbaros, los corruptos, no solo dejan las arcas del Estado vacías, también han vaciado la institucionalidad para que nos les cuestionen sus abusos.

Por esta vez y soñando que algún día tendremos una sólida institucionalidad, por favor, a la comunidad internacional, no nos dejen solos luchando en contra de un azote llamado corrupción e impunidad