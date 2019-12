Columnistas

Todos los grupos sociales tienen derecho a la autodenominación, es decir, ser llamados de la manera en la que se sientan más cómodos porque, aunque las palabras no lo son todo, sí importan.



Las personas con discapacidad han querido que las llamen justamente así, “personas con discapacidad”, y no “discapacitados” por un asunto semántico.



Si decimos “discapacitado” estamos definiendo (estigmatizando) a las personas solamente por una de sus características, en cambio, si decimos “persona discapacitada”, a pesar de que estamos resaltando aún su característica anteponemos la persona y con ella su dignidad.



Esta visión no es capricho de ningún grupo, sino de una evolución en la visión de sociedad y de la misma medicina sobre las personas que tienen una discapacidad ya sea mental o física.



Durante muchos siglos, las personas que no podían ver, caminar, hablar o expresarse eran consideradas malditas y no se las ayudaba por temor a contaminarse de su “desgracia”.



El problema era divino. Con la llegada del Humanismo y el progreso de la ciencia se dejó de pensar afortunadamente que la discapacidad fuese algún tipo de castigo, pero se siguió viendo como un problema a la persona.



En los últimos años, no hace mucho, se ha cambiado la visión al menos en un sector y se ha tomado consciencia de que el problema no es la persona con discapacidad, sino que el entorno social no es adecuado a ellos (resalto que dije “a” y no “para”). Entendamos entorno social como las calles, los edificios, los procesos comunicativos, el transporte, la educación y demás componentes sociales.



Todo, a mi juicio, comienza con las palabras. Para referirnos las personas con discapacidad se debe evitar, además de adjetivos groseros, un lenguaje lastimero o un lenguaje que resalte demasiado cualquier logro como si de una subhumano se tratara.



Pensemos, entonces, nuestras ciudades y nuestros edificios. La verdadera discapacidad radica en que hemos sido incapaces de construir espacios y maneras de desplazamiento para que todos, sin excepción, tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.



¡A cuántas personas les hemos negado el derecho a explorar y explotar todas sus habilidades solamente porque aún no pensamos en ellos! Estoy seguro de que nos hemos perdido de magníficos profesionales.



Lo mismo sucede en las escuelas y otros espacios de aprendizaje. Hay una verdadera incapacidad para convivir e interactuar con personas que se diferencian de nosotros por una discapacidad.



Tanto docentes como estudiantes tienen una actitud lastimera, asistencialista o de demasiada sorpresa ante este tipo de personas.



Lo invito a meditar lo siguiente: la ciudad que habitamos (hablo en este caso de Tegucigalpa, aunque en Honduras se puede extrapolar a cualquier otra) resulta una selva para la mayoría de los peatones que no tienen ninguna discapacidad, ahora piense para aquellas que tienen una limitación física, visual, auditiva o cualquier otra. Lo mismo para el transporte público.



Nos hace falta mucha infraestructura y sobre todo mucha educación, pero todo puede comenzar con una rampa, con un ascensor, con indicadores de sonido en los semáforos, con respetar los espacios diseñados para ellos, con un lenguaje correcto, con una actitud adecuada, con una verdadera inclusión en el sistema social.