En este momento de graduaciones académicas, más allá de las celebraciones queda pendiente la tarea de cambiar este Estado que es un hervidero de ambiciones, poder, dinero sucio, así como una degradación y para no ir tan lejos, a nuestra Honduras la han convertido en una mercadería de desigualdades, en donde se vende la justicia y se compra el poder, donde el pobre vale menos por su pobreza y el rico con su riqueza mal habida.

Cambiar el mundo o transformar el país es un deber enorme, pero es urgente y se hará posible por nuestras nuevas generaciones. No hay nadie capaz de lograrlo, como son nuestros jóvenes, que a veces basta con un aparato como el teléfono para tener la intención de protestar, indignarse, denunciar lo que les afecta, eso ya es el primer paso de un cambio en este territorio; sin embargo, no deben quedarse allí, porque dejarán de ser una fuerza vital con el fin de convertirse en un ícono de carita feliz en las redes sociales.

Ustedes son la estructura más fuerte, con la finalidad de sostener la esperanza de este pueblo, este que se cae a pedazos. Por eso, siempre deben mantener su moral invencible y sin una sola mancha.

Sean honrados, defiendan el derecho por la justicia y por la vida. No se conviertan en portadores de ideologías, de esas ya estamos hasta el cuello y ninguna ha funcionado. Hay que ser serios y objetivos. Las utopías ya no están en las montañas de la lucha armada, ahora están en la tecnología; los cambios no están en un fusil, sino en los estudios; las balas ya no botan dictaduras, lo hacen las denuncias y pruebas ante la ley. Las revoluciones empiezan con un click, no obstante, la paz de una Honduras bastante herida por los padres de la patria es abrumada, destrozada y acuchillada por altos índices. Lo que les enseñaron en las aulas, demuéstrenlo ustedes en hacer de esta una patria mejor: con un medio ambiente sano, verde, limpio, con una nación bien informada y formada, tengan un pensamiento crítico, audaz y veraz, aporten a los nuevos conocimientos, hagan una revolución creativa, hagan arte con conciencia y estética, hagan música con armonía y belleza, esculpan historias en piedras y no piedras sin historia, escriban con pasión, o no hagan nada, siembren un árbol con la ternura de la vida, tengan un hijo con amor… descubran nuevas investigaciones para la salud, apliquen más esfuerzos para la cultura y entenderán lo que es lograr una evolución moral, con nuevas maneras de organizar la sociedad y vencer la drogas, la destrucción descarnada de vidas, huyan del alcohol, de la miseria humana que se llama odio, de la violencia, nunca se corrompan, eso es una calamidad con la que ustedes no deben desear ser señalados. ¡Hagan ricas sus vidas, no sus bolsas!

Salgan y busquen esa apasionada y única posibilidad que el mundo actual le ofrece en este instante, pero no se adapten al entorno en que vivimos. ¡Cámbienlo! Desconéctense de lo digital, pónganse en modo acción y luchen en tiempo real. ¡La vida está aquí, no en Google! Y recuerden, esta lucha, no será tramitada por YouTube.