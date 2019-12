Columnistas

Si la criminalidad no nos acechara cada día ni la pobreza nos desvelara cada noche, quizás nos ocuparíamos de eso que para algunos parece un problema lejano y una preocupación lujosa de países ricos: el cambio climático. Un olvido inconveniente, porque justo esa antigua y enraizada precariedad nos hace más vulnerables.

No existe, no ha existido, una campaña intensa de concienciación que acerque al hondureño al problema del cambio climático, y menos qué puede hacer para reducir el impacto en el medio ambiente, a pesar de que este imparable fenómeno nos golpea brutalmente con la dicotomía trágica de inundaciones y sequías.

Se nota que a nadie le preocupan las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, y van por ahí con sus fieros motores de humo asfixiando el aire; los desoladores incendios forestales que también exterminan la fauna; y un manejo desconsiderado de la basura que reparte gérmenes y afea las ciudades.

En un Madrid que sustituye a un Santiago de Chile de protestas y represión se celebró esta semana la cumbre contra el cambio climático; gobernantes y otros funcionarios acordaron qué hacer frente a lo inevitable, a la catástrofe, porque ya no se puede evitar, solo amortiguar los daños, y como siempre, hubo más promesas que certezas.

Pero el encuentro sirvió para actualizar algunas cifras que escalofrían: más de 300 millones de personas en el mundo están sufriendo de asma, esa infame enfermedad de respiración anhelosa, que ahoga y desespera, todo por culpa del aire viciado, enrarecido. Peor para los dos millones que mueren al año por complicaciones diarreicas por escasez o contaminación de agua potable.

Y los desastres naturales, agrandados por nuestro descuido y letales por nuestra fragilidad, han matado a más de 600 mil personas solo en la última década: huracanes, tormentas tropicales, terremotos, tsunamis, tornados, riadas, derrumbes, como catálogo del pánico. En 2100 el nivel del mar se elevará hasta 60 centímetros y, por supuesto, las ciudades costeras no serán Venecia.

Nosotros los hondureños, poquitos como somos, y lejos de la industrialización, sufrimos la polución y el desastre de las grandes economías que, por cierto, son negacionistas, no aceptan el cambio climático, y tontos no son, saben lo que pasa, solo que no les conviene reducir la contaminación a cambio de limitar la producción.

Pero aunque carezcamos de grandes fábricas, que solo tengamos unos cuantos carros, un par de plantas térmicas, deforestación por agricultura y ganadería, los deplorables incendios forestales y el pésimo manejo de la basura, también nos cargamos nuestro hábitat.

Desde luego, una reeducación ecológica, una nueva conciencia medioambiental, podría mejorarnos el aire y a lo mejor hasta nos da valor internacional para vendernos bien; ya se sabe que a veces la adversidad deja oportunidades para reconducir hacia la prosperidad.