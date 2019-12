Columnistas

Decíamos que las cuentas del ábaco no mienten en manos de buen tendero. Aunque ya no son tan comunes, estos instrumentos eran usuales para realizar operaciones aritméticas sencillas, como las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Compuestos por un bastidor con cuerdas o alambres paralelos en los que hay bolas móviles que representan unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, fueron utilizados desde tiempos inmemoriales por mercaderes y escolares hasta que cedieron su lugar a las calculadoras mecánicas y digitales.

Sumar, restar, multiplicar y dividir son esenciales en la política para lograr lo que se quiere, y por esta razón llevar bien las cuentas en aquello que se emprende -aunque sea con un humilde ábaco- siempre será útil para garantizar los resultados deseados.

El presidente peruano Martín Vizcarra presentó una cuestión de confianza al congreso de su país a fines de septiembre de este año para transparentar el proceso de selección de magistrados al tribunal constitucional y atajar componendas entre parlamentarios dispuestos a elegir personas afines a sus liderazgos, complicados con juicios por corrupción. Aunque la votación fue favorable a la cuestión de confianza planteada, los congresistas eligieron antes a un primer miembro del tribunal, por lo que el presidente disolvió la asamblea legislativa al considerar que dicha acción era una “negación fáctica” a su iniciativa. Según encuestas de opinión un 84% de la población peruana respaldó la decisión presidencial, así que es válido suponer que Vizcarra sabía -por intuición política o por inferencia estadística- que su decisión draconiana recibiría el beneplácito popular, aún con una correlación de fuerzas partidarias desfavorable en la cámara. Véase que además de la aritmética de sagaces operadores que adicionan o suprimen aliados estratégicos viene muy bien data privilegiada y perspicacia política para aprovechar singulares ventanas de oportunidad.

No ha bastado tener el juicio político en nuestra constitución para apaciguar ánimos caldeados y recuperar la “esperanza firme” en los mandatarios. Desde 2013 no se han alineado los astros para iniciar sus procedimientos contra cualquiera de los altos funcionarios enlistados en la carta magna, aún con la profunda desconfianza de la población en la democracia republicana y sus instituciones, su percepción extendida de corrupción con relación a muchos de ellos, corroborada en más de un caso por causas judiciales. Y, gracias a Dios, no se han gestado alianzas de votos multicolores e imposibles, aunque sobren precisos sondeos y zorruna astucia, pues en el río revuelto resultante serían remedios peores que la enfermedad o exquisito veneno, sin antídoto y sin retorno.