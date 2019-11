Columnistas

La xenofobia, el racismo y el nacionalismo, aunque no son lo mismo, están bastante cerca el uno del otro, solo hay que dar un paso más para estar del otro lado. Quizá quien menos mala reputación tiene es el nacionalismo, aún lo aceptamos y a veces hasta lo promovemos.

En los últimos siglos o quizá en las últimas décadas comprendimos (supuestamente) que el racismo no tenía ningún lugar en el mundo, que actuar de esa manera no tenía ningún sentido, pero lo que ciertamente ha pasado es que lo hemos sofisticado, es a veces más sutil y refinado que en los siglos anteriores.

La xenofobia sigue justificándose en argumentos económicos, sociales, culturales, religiosos y hasta raciales.

El ser humano no cabe en cualquier sitio por el simple hecho de serlo, una contradicción a la supuesta manifestación y el respeto de los derechos humanos. No es tan fácil ser refugiado, todavía, en el siglo XXI nos seguimos cuestionando si vale la pena recibir a extranjeros y si vale la pena tratarlos bien.

Digo “si vale la pena” como si se tratase de un negocio la dignidad humana. Es visible en cualquier continente y en casi cualquier país. Creo que no son preguntas que una sociedad “desarrollada” debería seguirse haciendo.

En cambio, el nacionalismo -que guarda una relación recíproca con ambos- no es condenado y puede que sea debido la formulación semántica con la que se nos propone. La xenofobia y el racismo están propuestos en negativo y el nacionalismo en positivo. Sin embargo, creo que no es necesario ser tan agudo como para enterarse de que ese “a favor” de nuestro país, puede, si no se mide, convertirse en un “contra” otro.

La pregunta es si algún día los nacionalismos serán tratados de la misma manera en que hoy son tratados otros sistemas de discriminación. ¿Siempre ha sido de esta manera? Tratemos de responder desde la historia.

La idea de nación y de identificación nacional es muy antigua, por lo que el orgullo patrio no es un hecho novedoso, sin embargo, los nacionalismos tienen una íntima relación con las ideas del Romanticismo, del Idealismo, por supuesto con la concepción del Estado Moderno y con un hecho específico: la Revolución Francesa.

Pero ese nacionalismo concebido en ideas tan nobles era muy distinto al que nos encontramos hoy en el mundo en figuras que rechazan a los extranjeros y hasta cuestionan su dignidad humana.

En la articulación inicial de esta idea del nacionalismo, el Estado concebía al ser humano como su fin supremo, entonces, la nación era el cobijo donde cada ser humano encontraba la satisfacción de sus necesidades y significaba el puente por el cual él alcazaba sus más nobles aspiraciones.

En ese orden de ideas había que proteger la nación y dignificarla, de ahí los himnos, las banderas, las marchas, las consignas y la construcción de la idea de héroes nacionales. Se la protegía tanto del daño de otras naciones como del daño de los propios. Una nación, desde luego, acogía a cualquier ser humano y lo dignificaba.

No había en este sistema un sentido de superioridad ni de superposición, lejos de eso, un sentido de solidaridad con el otro. Dentro de un verdadero nacionalismo no cabría ninguna discriminación. ¿Podría la humanidad tener suficiente seso y memoria histórica como para concebir los nacionalismos como una acogida al ser humano y no como un rechazo?