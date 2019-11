Columnistas

América Latina no sale de su asombro. México, en voz de su canciller, alza su voz para “defender” a Evo Morales y acusar, con la pobreza intelectual, soberbia sin techo y falsa superioridad moral que caracteriza a la izquierda latinoamericana, al pueblo boliviano que se hartó de la corrupción, el cinismo, la canallada, y por último del fraude monumental perpetrado por Morales, su vicepresidente Linera y de ahí para abajo, el “Supremo” Tribunal Electoral y una larga lista de diputados del MAS (Movimiento al Socialismo el partido de Evo), y que ha develado en buena hora la OEA.Ebrard, que saca pecho para golpear a los demócratas bolivianos que dijeron basta a Morales y su librito escrito por Chávez, debería leer un poco más o por lo menos asesorarse sobre lo que es Bolivia. Igual deben hacer los políticos en Honduras, como Rixi Moncada del CNE, Tony García del bando de Nasralla o el “académico” Luis Zelaya, que hablan porque tienen boca, no porque sepan ni un ápice de lo que sucede en Bolivia: un país donde conviven bolivianos y bolivianas de todos los rasgos y colores: desde mis amigos en Santa Cruz con herencia y apellidos croatas, Garafulic, Kuljis, Marinkovik, hasta mis compañeros de oficio en Cochabamba, los Mamanis, los Quispes, los Choquehuanca. Y están los bolivanos de rancios ancestros, los Canelas, los Sarabias, los Santacruz, los Montaño y muchos más. Bolivia no es solo quéchuas y aymaras. No es solo “collas” y “cambas”. Esa es la figura elemental que nos ha pintado Evo y la izquierda casposa latinoamericana y que ahora AMLO y Ebrard y su coro de izquierdistas de redes sociales de Honduras, creyendo que los demócratas somos estúpidos, usa para estigmatizar a los demócratas bolivianos. También alguien debería contarle a Ebrard, Rixi, Zelaya, que el 59.6% de los habitantes bolivianos tiene menos de 30 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Y ellos, los jóvenes, fueron los que sacaron a la corruptísima cúpula de Evo y el MAS. Ellos fueron los que se organizaron fuera de los partidos políticos. Ellos, jóvenes de todas las clases sociales y etnias, fueron los que sacaron al corrupto régimen de Morales. Nadie duda de que Bolivia ha mejorado en su economía los últimos años. Nadie pone en tela de juicio que el gas boliviano (que realmente es de Brasil) ha sido una fuente de divisas importantes. Y el litio y la coca. Nadie duda que Evo fue, de la izquierda bolivariana, el más astuto, mucho más que el mismo Chávez, que Correa el megalómano, que Lula el ladrón, que Cristina Kirchner la esquizofrénica, o que el insulso Daniel Ortega. Por no hablar del patético Maduro. Pero a estas altura del partido, robarse unas elecciones como lo hizo Evo el pasado 20 de octubre es síntoma de ebriedad por el poder.

Es la primera vez, en la historia de Bolivia, que los jóvenes toman las calles en una insurrección espontánea, y tumban un régimen corrupto. García Linera, el cerebro tras Evo, dice tan orondo, y cito “fuerzas oscuras han destruido la democracia”. Qué caradura. Si la democracia la secuestraron, robaron y destruyeron Evo, Linera y el MAS, con la ayuda de Chávez y los Castro. Ebrard, Rixi, Zelaya, García, no quieren recordar ni citar, porque no les conviene, que la última participación de Morales en las elecciones fue ilegal, pues el Art. 168 de la Constitución boliviana solo acepta una reelección continua. Calladitos estuvieron todos. Pero ese fraude no le bastó a Morales. Evo fue por la cuarta reelección. Desconoció también el voto popular del Referéndum que él mismo convocó el 21 de febrero de 2016 y donde el pueblo que votó dijo NO a una nueva postulación. Morales y los suyos destrozaron toda la institucionalidad republicana y se condenó a muerte la independencia de poderes, entronizando una dictadura revestida de democracia, que utilizó perfectamente el método del voto y el fraude: el voto para legalizarse y legitimarse, y el fraude para asegurarse. Como dice el librito de Chávez. Por eso América Latina está asombrada con México. Con el México de Ebrard y AMLO. El México que camina atemorizado y débil en los escenarios internacionales -tiembla con Trump- y ahora saca pecho por Bolivia, que busca quitarse una dictadura de encima. Por eso, desde que el pasado lunes, cuando el canciller mexicano denunció el “golpe de Estado” en una rueda de prensa junto al presidente de México, y anunció que “México no reconocerá al nuevo gobierno”, los demócratas de América Latina entendimos que además de miope, Ebrard cree que en América Latina somos estúpidos. Y que los bolivianos están equivocados. Y leo en la prensa hondureña, que aparecen los mismos clones, repitiendo la letanía. Rixi, dice, y cito tomando de EL HERALDO de Tegucigalpa: “Condeno el golpe de Estado perpetrado por la derecha criminal-racista... solidaridad con el pueblo boliviano, quien a partir de este oprobioso día, enfrentará persecución...”. Rixi: a usted no la conozco, y respeto su investidura. Pero conozco mejor que usted a Bolivia y al pueblo boliviano. No intoxique al lector con declaraciones tan vacías, superficiales y lugares comunes, que no somos tontos.

La persecución la sufrirán, sin lugar a dudas, los ladrones que incubó Evo y su régimen. Yo me pregunto por qué la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, trató de huir disfrazada de hombre, y reveló después de ser aprehendida, que durante su permanencia como titular de este órgano “ha sido prisionera de decisiones impuestas”. Yo me pregunto por qué un presidente tan “amado” por sus hermanos indígenas, y toda su cohorte, renuncia y escapa una tarde de domingo dejando prácticamente a Bolivia al garete. Raro. Cobarde. Sin altura. La juventud boliviana, de todas las razas, sacó al dictador. Punto. Ebrard, Rixi, García, Zelaya: no somos ciegos en Bolivia. Insulta a la inteligencia buscar paralelismos. Y Honduras no es Bolivia.