Quien aspira a un cargo de elección popular procura hacerse de una imagen positiva. La presentación de una familia unida es indispensable. Útil para reflejar un perfil que establezca empatía con el electorado. Empatía que sean votos en las urnas. Crear la percepción de que se es la persona idónea para gobernar, puede pasar por la de parecer un cariñoso y responsable jefe de familia, hijo admirable, con esposa abnegada, identificada con las causas por los excluidos y con hijos encantadores. Hacer creer que el éxito en el hogar lo tendrá en la conducción de la nación. Y viceversa, cualquier acto impropio de familiares, incidirá en su descalificación. Y ante estos riesgos, la imagen de la familia feliz es divulgada para fijar en el imaginario que el idílico retrato es la realidad. Aunque no lo sea. Es un elemento válido de la comunicación político electoral.

Pero lo que no se aplica, y es un imperativo al inicio de cualquier campaña electoral, es reunir al entorno familiar y explicarles que el candidato es fulano, no ellos. Estrategas y amigos están obligados a hacerlo y no lo hacen por ese afán funesto de endiosar al candidato y no disgustarlo para sacarle provecho personal. Tendrían que alertarlos. Hacerles entender que arrogancias son inaceptables, ni al candidato, menos a ellos. Que cada votante desencantado puede significar la pérdida no solo de su voto sino del de otros. Pero sobre todo, advertirles sobre la vulnerabilidad que empiezan a adquirir con la aspiración de su pariente: se les acercarán por su acceso al poder. Que el repentino interés que despiertan no es por su encanto personal, sino por el de su nuevo estatus. Y huir de los negocios turbios.

Abundará quien los ofrezca prometiéndoles éxito y secreto. Pero ese dinero no compensará el dolor derivado del delito. Pasa en todos lados. Familiares vulnerables ante la adulación maldita de delincuentes. Tienen que ser prevenidos. Y que gente buena no sea presa, pudiendo evitarse con solo ejercer prevención.