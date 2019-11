Columnistas

La interesante Revista “Imaginación” de diciembre pasado, dedicada al tema del humor en Honduras, inventa un falso Registro Oficial de las Personas que, ante la masiva falsificación de tarjetas de identidad, decide aplicar un examen para quien busque tramitar una nueva. La bella edición de junio fue dedicada a los productos agrícolas que América entregó al mundo (ají, cacao, maíz, caucho, marañón, papa, tomate, tabaco, quinina, otros), y la del crepúsculo de 2019 tratará materias de la identidad nacional.

Por cierto que uno de sus artículos versa sobre las “enfermedades propias del hondureño”, entre las que despierta interés, por curioso, el síndrome del “bajón” (“me dio un bajón”) y que tiene como síntoma “cualquier trastorno repentino lo suficientemente grave como para ir al médico, tomar remedios o faltar al trabajo. Puede provocar patatús”. El test que arriba se cita corre de la siguiente forma.

I.- Complete las siguientes frases: Y se ven en su fondo sagrado… ¿Mató chancho tu papa…?. Sana sana… Chinchilete… Piedra, papel… Machete estate… No por mucho madrugar… Mágica rima de bronce… Nuestro héroe indígena se llama… Cabañas: caballero sin tacha y sin… Más fácil que pegarle a un… II.- Traduzca al español corriente la siguiente oración: “Una güirra y un cipote engatuzaron a

un guachimán”.

III.- Traduzca al español corriente las siguientes palabras: Chucho, agüevado, ningunear, chingaste, chambre, paila, pisto. Traduzca al español (sigue): Careto, chilío, macanudo, cheque, chichipate, pijudo, cholero, chinear… Créase o no, la mayoría de estos vocablos sólo se habla en nuestro país y para un extranjero es nada fácil comprender su significado local (peor cuando en su construcción y uso hay malicia de por medio).

IV.- Explique qué significan las siguientes frases: Dar atol con el dedo, Yuca con pata, Es de mecha corta, Ya come frito, Nació pandeado, Cualquier cantidad, Estudió derecho para caminar torcido, Ando hule.

V.- Explique la diferencia: entre yuscarán, gíffiti y cususa, entre tamal y montuca; cuáles son las dos clases de tapado que hay, dónde queda la sultana de occidente, a qué se llama timochenko, en que símbolo aparecen cinco estrellas, ¿quién escribió “péscame una sirena?”…, quién grita “¿saben quién llegó?”, ¿con qué se fabrica una baleada? ¿es igual pupusa que ticuco?

VI.- ¿Cómo es la tonada musical de estas canciones? En mi país; Tegucigalpa en la noche; Candú, candú; No hay otro pueblo más macho; Sos pedazo de mujer. VII.- Escoja una respuesta: Los juanetes son un mal de: (1) la mano derecha, (2) los pies, (3) el cuello, (4) la canilla izquierda. El musepo es un mal que ataca: (1) el hígado. (2) los pulmones, (3) el ánimo, (4) el codo. El cativí afecta: (1) el cabello, (2) el cerebelo, (3) la pituitaria, (4) la piel. Los garínagu fueron deportados a Honduras desde: (1) San Vicente, (2) Brasil, (3) Macedonia, (4) Suecia. ¿A qué dictador apodaban “la buchona”? (1) Francisco Ferrera, (2) Juan Orlando, (3) Juan Manuel Gálvez, (4) Tiburcio Carías Andino. Persona pobre, desamparada, famélica: (1) Saltatapias, (2) Come cuando hay, (3) Mea quedito, (4) Mondo y lirondo. “Imaginación” afirma que si alguien falla una de estas preguntas es que

no es hondureño.