o es un secreto que los políticos están pasando por un mal momento de popularidad en Honduras. La falta de liderazgos éticos y con prestigio no es un fenómeno reciente ni tampoco exclusivo de nuestro país. La desafección política de los ciudadanos está generalizada en las democracias occidentales. La falta de prestigio se alimenta de forma justificada por los comportamientos escandalosos de unos cuantos políticos que contribuyen al descrédito general de la profesión.

La primera y más evidente causa del notable deterioro de la imagen pública del político es causada, ante todo, por la proliferación de casos de corrupción. No es solo culpa de los políticos, la tendencia de los medios de comunicación a la política del escándalo también hace su parte. El escándalo “vende”, por lo que los casos de corrupción (sean reales o no) siempre aparecen en primera página de los periódicos, conduciendo no pocas veces a linchamientos mediáticos irreversibles. La solución teórica sería muy simple: bastaría con que los representantes de los partidos y los gobernantes se comportaran de modo honesto. Pero, aunque nos cueste reconocerlo, los políticos no son una clase aparte, que provenga de otro planeta. Si en la política hondureña se ha incrementado el nivel de corrupción es porque lo mismo ha sucedido en toda la sociedad.

Otra razón que deteriora notablemente la imagen de la política en Honduras se debe a la carencia de proyecto. Los ciudadanos esperan una capacidad de liderazgo, visión y coherencia en la clase política que hoy parece inexistente. La falta de proyecto se alimenta del cortoplacismo. Los políticos, y, en especial, el partido en el gobierno, no parecen poseer un proyecto a largo plazo para el país y, en concreto, para solucionar los problemas. Esta política parece ir sorteando coyunturalmente los problemas, pero los agrava a largo plazo –porque no los resuelve– alentando el sentimiento de desafección en la medida que el ciudadano advierte, más pronto o más tarde, que detrás de ese planteamiento solo se encuentra un ejercicio cínico de permanencia en el poder. Otra causa del deterioro de la imagen de los políticos es la percepción de una cierta falta de competencia profesional. No siempre poseen el nivel cultural y profesional que sería deseable. Una de las causas es el desencanto mismo hacia la política que provoca a las personas competentes optar por profesiones mejor consideradas socialmente.

La política, en su más noble acepción, tiene que ver con que todos los ciudadanos alcancen el mínimo de condiciones para desarrollarse integralmente. La política, como cualquier profesión, necesita profesionales competentes que, al margen de intereses personales, busquen lo mejor para Honduras.

Obviamente no todos los políticos son corruptos. Tampoco podemos etiquetar a todos de incompetentes. Sin duda, existirán algunos que buscan de verdad promover el bien común. Estudiar las causas del desprestigio de la política ayuda a revertir sus efectos nefastos.

En última instancia, el desprestigio no se debe achacar a los políticos, ya he dicho que existen buenos y malos, sino a las autoridades cómplices que dejan en la impunidad los malos comportamientos de unos cuantos.