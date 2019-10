Columnistas

engo el privilegio de conocer a Carmelina, una enfermera vecina mía, allá en la barriada del Vedado, en la costa norte de La Habana. Sin exagerar, diría que es la típica mujer aguerrida, luchadora, que se las ingenia para salir adelante, sin perjudicar al prójimo, como mandan los mandamientos.

Siempre quiso estudiar medicina, pero salió embarazada de su hija Ana apenas terminado el liceo, por lo que quedó sujeta a las exigencias de una madre soltera. Sin embargo, poco después, cuando Ana estaba más “grandecita”, matriculó en la Facultad de Medicina de La Habana y sacó, con resultados relevantes, la licenciatura de enfermería.

Carmelina es la enfermera del “médico de la familia” de mi comunidad, un sistema de atención primaria instalado en cada circunscripción, enfocado en la prevención de salud. En el consultorio de Carmelina se mezcla la pulcritud con la austeridad, esta última, debido a las tremendas limitaciones que impone la existencia de 58 años y 9 meses de bloqueo económico, comercial y financiero de parte de nuestros vecinos del norte. Sin lujos, los recursos allí disponibles parecen calculados milimétricamente para garantizar un servicio digno, eficiente y gratuito.

También Ana sufre los efectos del bloqueo. Su escuela, nombrada “Seguidores de los Mambises”, en homenaje a los libertadores, recibe a los muchachos desde primer grado hasta terminar la secundaria en un ambiente donde no sobran los medios didácticos. Es un establecimiento relativamente pequeño, una mansión de algún jerarca vinculado al dictador Batista, devenido en exiliado cuando los guerrilleros triunfaron apenas comenzando 1959. A la hora del receso se inunda de algarabía contagiosa con el alboroto de unos 300 muchachos que desafían los esfuerzos de sus maestros por congeniar las exigencias del aprendizaje con la alegría de vivir en un país libre, conscientes que de allí saldrán los relevos para sostener esa libertad. Vale recordar que Carmelina no paga ni pagará un centavo para que Ana estudie con excelencia y si quiere, llegue a ser una de las investigadoras que integran la planta del llamado “Polo científico del Oeste de La Habana”, donde con nobleza y dedicación cotidiana se desarrollan novedosos medicamentos, a pesar de la escasez de materia prima que el bloqueo impone en este delicado rubro.

Son notables los esfuerzos que durante estos años hizo la Revolución cubana para que muchas Carmelinas y muchas Anas pudieran disfrutar de “estas modestas ventajas”, como las calificó un amigo uruguayo, con esa típica ironía rioplatense quien suele insistir en ellas camina su ciudad con absoluta seguridad, algo tal vez intangible, a veces imposible de medir.

El problema que los cubanos tienen con el bloqueo es que fue diseñado para hacerle la vida imposible a Carmelina, para que no pueda ejercer su profesión, que con tanto trabajo logró; para que Ana no tenga los libros y el uniforme y otros atributos pioneriles, que con tanto orgullo se puso el primer día que se inició en “Seguidores de los Mambises”; para instalar el hambre y la desesperación. Así las cosas, los bloqueadores esperan que los cubanos se subleven contra el gobierno, bajo el absurdo de que tiene la culpa de todas las calamidades que estos pretenden imponer. Sin embargo, tal vez porque fueron víctimas de su proverbial prepotencia imperial, nunca calcularon que los isleños resistirían tan singular guerra no convencional.

La política tiene muchas paradojas. Carmelina lo sabe porque el bloqueo estimuló en ella y en otros muchos habitantes de esta indómita isla una ética, un sentimiento, francamente no previsto por los bloqueadores: la solidaridad, entre los cubanos y con otros pueblos del mundo. Carmelina ya no suele asombrarse con los datos oficiales, que revelan las pérdidas multimillonarias provocadas por el bloqueo. Al cierre de julio pasado, estas se calculan en el orden de los 922,630 millones de dólares*, que si lo dividiéramos entre 10.5 millones de personas (un cálculo demográfico promedio) cada cubano tendría en estos 58 años unos 145,000 USD anuales per cápita. Una suma que, distribuida con justicia social, despejaría cualquier duda sobre las virtudes del sistema socio económico de Cuba.

Últimamente, Carmelina ha sufrido dos nuevos e inusuales golpes. Primero, a los mandamás de Washington se les ocurrió activar el llamado capítulo III de la denominada Ley Helms Burton, que permite a ciudadanos norteamericanos exigir la devolución de supuestas propiedades en Cuba, esto incluye, en un alarde de absurdo jurídico, a personas que en ese entonces eran cubanos; por solo poner un ejemplo, el inmueble donde está la escuela de Ana podría ser objeto de esa medida. En las redes sociales a este engendro se le puede ubicar como #LeyGarrote. Claro, la #LeyGarrote está dañada de oficio, dado su carácter extraterritorial y en rigor solo podrían aplicarla si invadieran militarmente a Cuba. Carmelina, ecuánime, sabe que a eso nunca se atreverán, en un acto de indisimulada hidalguía.

Asimismo, y alegando cualquier pretexto de ocasión, lograron obstaculizar coyunturalmente el arribo de algunos de los barcos contratados para el transporte de derivados de petróleo a puertos cubanos. Ese combustible garantiza una parte de la energía eléctrica que consume el consultorio donde trabaja Carmelina, o el ómnibus que utiliza diligentemente cada día la maestra de Ana. Así claramente, el bloqueo se devela como una flagrante violación de los derechos humanos de las Carmelinas y las Anas cubanas.

Muchas veces Carmelina se pregunta que más no se habría hecho con los recursos usurpados; según explicó el canciller Bruno, quizás la economía de Cuba pudiera crecer a un ritmo del 10% anual. Es decir, habría más y mejores escuelas, más y mejores consultorios médicos, más y mejores programas de desarrollo; y como es ahora desde luego, al alcance de todos.

Y como sabemos, Carmelina no es filósofa, pero tampoco entiende cómo alguien se anima a cuestionar su sistema socioeconómico y político si es capaz de descollar en tantos índices de desarrollo humano a pesar de semejante acoso. También se ríe de los que aluden a que el bloqueo es un pretexto de la Revolución para justificar sus supuestos fracasos, y se pregunta jocosamente por qué no nos quitan el pretexto, solo un ratito, para que vean. Carmelina solo reclama solidaridad para su gente y su país.

Espera, por ejemplo, que todas las naciones voten la resolución, que rechazando el bloqueo, se debatirá y seguro se aprobará, entre el 6 y 7 de noviembre próximo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas*.

Ah, un último comentario, tal vez algunos hondureños reconozcan a Carmelina, cuando le tocó cumplir misión en una comunidad colindante con las legendarias Ruinas de Copán, donde se puede avistar a la guacamaya roja volando libremente, con el sol a sus espaldas. ¡Gracias!