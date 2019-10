Columnistas

Este no es un artículo sobre Nasralla, es sobre el desconocimiento y la poca agudeza que hay a veces en el análisis de los hechos, pero quise usar de pretexto las palabras del presentador peruano Jaime Bayly sobre este político hondureño para referirme a otros temas. Me sorprendió en las últimas semanas cómo en Honduras se le dio tanta importancia a los comentarios que hizo sobre Salvador Nasralla.

Una de las debilidades de Nasralla ha sido su vacilación ideológica, sin embargo, yo pienso que es el fiel reflejo de los hondureños. La mayoría van de un lado del péndulo al otro, pero al respecto no diré más. Sigo con el tema que me ocupa.

Bayly no es un hombre de noticias, al menos no desde el punto de vista tradicional, su tono es otro y para poder poner en contexto sus palabras hacia el también presentador y político hondureño es necesario tener en cuenta que sus programas van más ligados al espectáculo, a las entrevistas y a una agudeza satírica tan fina que a veces puede pasar desapercibida.

Desde hace algunos años disfruto sus programas y entiendo que están en una sintonía distinta de cualquier cosa que se haga en Honduras. Pero sí considero que no se le debió dar tanta importancia a sus palabras sobre Nasralla, ¿por qué le estoy dedicando estas palabras en este espacio? Porque me preocupa que de verdad que eso se convierta en una noticia y que hasta intente usarse como “argumento” político contra alguien. Aunque en el fondo no me sorprende tanto porque en Honduras lo que sea es un buen pretexto para hablar de política.

El tema del presentador peruano me conduce a otra reflexión. No se ha comprendido muy bien lo que ha pasado entre él y Nasralla porque desconocemos prácticamente esa manera de hacer televisión, en Honduras no hay algo así y espero que no lo haya, y no porque no me guste ese tono satírico e irreverente, sino porque honestamente creo que aquí no saldría bien. Tal vez porque tiene un estilo sui géneris, muy difícil de lograr, pero sobre todo porque aquí todos somos muy sensibles.

El título también dice “otros cuentos”, ¿cuáles son esos, para mí, otros cuentos? Los otros cuentos están conectado al relato de los párrafos anteriores.

Yo creo que en Honduras existen híbridos en manera de hacer periodismo, es decir, algo así como esa línea difusa que maneja Bayly en su programa, entre la noticia y el entretenimiento o más bien hacer entretenimiento con la noticia, pero aquí, a mi parecer, no sucede de manera intencionada sino por ignorancia. En los últimos años se ha mezclado la noticia con el espectáculo, y la manera de hacer noticia con la manera de hacer televisión.

Por ejemplo, la aparición de lo grotesco en las pantallas mostrando cadáveres y la siembra de la polémica innecesaria en algunos temas responde no solamente al sensacionalismo y amarillismo, sino que tiene que ver con el entretenimiento. Esto genera confusión, desinforma y crea concepciones erróneas en relación al periodismo y la realidad.

Lo mismo sucede con el periodismo ideológico, para algunas posturas no está mal hacerlo, o sea, que no está mal que un medio de comunicación sea abiertamente de derecha o de izquierda, lo incorrecto está en presentarse como periodismo imparcial cuando no lo es de verdad. La pregunta es si en Honduras se puede hacer este tipo de prensa.