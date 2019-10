Columnistas

Jimmy interrumpió la conversación del grupo para cortar su sesgo prejuicioso. “No crean -dijo-, la gente del campo puede ser sencilla, pero no es tonta. Si bien ignoran muchas cosas, saben las que necesitan para vivir en su entorno. Su sencillez puede opacar sentires y pensares que no sospechamos. Voy a contarles una historia, de la que yo fui parte”.

Era yo todavía un cipote cuando entré como conserje en el Congreso Nacional, en el primer año de gobierno de Gálvez. Entre los diputados estaba Mindo Varios, un cincuentón viudo, rico hacendado que había peleado con el general Carías en sus guerras civiles. Era su amigo y jefe local del partido, es decir, dueño de su departamento. Tenía la pinta del macho hacendado, tan atractivo para cierto tipo de mujeres.

Temido y respetado, parecía hombre simple, de pocos hablares, tan breves, directos y francos, que a veces ofendían.

Un día, Mindo me llamó aparte para darme una tarea. Debía entregar una carta a la señorita Leyla, una de cuatro hermanas que atendían la tienda de sus padres, en la Calle del Comercio. Si regresaba con la respuesta, me daría cinco lempiras.

El sobre de la carta no iba cerrado, así que pude leerla. Dirigida a la “honorable señorita Leyla”, con protocolo rural le confesaba su simpatía, y le solicitaba licencia para escribirle de

vez en cuando.

Leyla, de unos 25 años, rubia de ojos verdes, era la chica más linda de la zona comercial. Contestó en una hoja de papel que dobló sin utilizar sobre. Así que también pude leerla.

La simpatía es mutua, y puede escribirme cuando quiera, decía Leyla. Después supe que llevaban semanas dirigiéndose miradas complacientes.

Y comenzaron el carteo. Pronto pasaron del trato tímido y tentativo a la ternura ingenua y a la pasión anticipada, que era alimentada por los riesgos implícitos en su secreto.

Hasta que un día, Mindo me entregó una carta en sobre cerrado. Si la respuesta es positiva, me dijo, te daré diez lempiras.

Leyla palideció cuando leyó la carta, y pronto entendí por qué. Mindo le proponía matrimonio.

Eso es imposible, contestó ella. Soy una joven palestina hija de dominio. En nuestras familias, los novios son escogidos por los padres, entre parientes o hijos de familias amigas. Es como una ley.

De inmediato Mindo garabateó unas líneas frenéticas en un papel, que apenas dobló sin utilizar sobre. “Entonces vámonos -le decía-. Estas son las hipocresías de la ciudad. En mi pueblo, simplemente me la robaría. Dígame el día, hora y lugar para pasar por usted, y nos vamos a mi hacienda. Es mi mundo, donde usted será mi diosa, y nadie podrá entrar.”

“Decile que debo pensarlo. Vení mañana por la mañana”, me dijo Leyla, muy perturbada.

Ese día contestó. “Si me fuera con usted, mis padres me desconocerían, y ningún paisano volvería a hablarme. En su pueblo siempre me verían como turca intrusa. No seríamos felices. Como dice la canción, no es falta de cariño, lo quiero con el alma, le juro que lo adoro, y por su bien y nuestro bien, le digo adiós”.

Mindo dijo entonces que un hombre debe luchar por lo que ama, mujer o causa, hasta el fin de sus fuerzas, aunque presienta la derrota. Pero también debe saber perder, con entereza y elegancia. Así es un hombre de verdad, Jimmy, nunca lo olvides, concluyó.

Dio vuelta y salió con paso firme. Iba para su hacienda, que, decía él, restañaba sus heridas y le hacía olvidar sus infortunios.