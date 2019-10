Columnistas

Creo que ha llegado el momento en el que Honduras comience a dar pasos hacia la erradicación del analfabetismo, en todas las acepciones de la palabra. Para ello cuenta hoy con más retos por lo complejo que se ha vuelto el entramado social, pero también cuenta con una herramienta que se ha vuelto eficaz y eficiente: internet. En Honduras, por ejemplo, ha sido un modelo la educación por radio, que por tantos años ha educado a hondureños que por diversas razones no tuvieron en sus edades regulares la posibilidad de terminar los niveles básico o secundario.

De esta misma manera, del mismo Estado puede emanar una manera más simple de erradicar el mal del analfabetismo.

El mismo Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) ha estado migrando poco a poco a plataformas diferentes a la radio en clara muestra de que se está intentado adaptar a los tiempos modernos. La educación a distancia asistida por internet no es una realidad ajena a nuestros sistemas. Lo hace, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con carreras completamente en línea o bimodales con excelentes resultados. No bastará para esto un pequeño programa, sino una entera voluntad. Y la voluntad en este tipo de asuntos se traduce en mucho dinero. Los únicos proyectos de educación exitosos son aquellos en los que se invierte una fuerte cantidad de dinero.

Una de las cosas que más me sorprende es que en Honduras se habla muy poco del analfabetismo o prácticamente nada, como si no tuviéramos cifras alarmantes. Uno de cada diez menores de quince años en Honduras no sabe leer y escribir según cifras de 2018. En los mayores las cifras varían entre el 10 por ciento y el 34 por ciento, dependiendo de la edad.

Quizá hablemos poco del problema porque tenemos otros tantos que aparentan ser más urgentes, sin embargo, este es tal vez uno de los que mayor relevancia porque genera más problemas, es como la alma máter (madre amamantadora) de todos los demás.

Pero ¿por qué el internet como medio para combatir el analfabetismo? En el mundo de hoy tenemos no solo el analfabetismo tradicional, sino también el analfabetismo digital. Si se sabe aprovechar el recurso, se estará erradicando el uno y el otro. La misma UNESCO ha considerado el uso de teléfonos celulares para luchar contra el analfabetismo sopesando la penetración de las nuevas tecnologías en muchos países, por ejemplo, según las mismas estadísticas, en el 99 por ciento de los hogares hondureños hay un teléfono celular.

Adherido a estas formas de analfabetismo está el analfabetismo funcional, cuyas estadísticas, si se tomaran, serían de un alarmismo tal que habría que rehacer todo nuestro sistema educativo. Aquellos jóvenes y niños que avanzan en los grados, pero que en cuanto a competencias y conocimientos están rezagados. Con ellos también puede usar el sistema educativo herramientas innovadoras que les permitan progresar y verificar de algunas manera los conocimientos que, según su grado, deben adquirir. Y este tipo de analfabetismo es quizá el peor, porque es a veces invisible, no parece que fuera lo que es. Es un lobo vestido de oveja, está vestido de graduaciones, promociones y podría estarlo hasta de buenas calificaciones.

Lo cierto es que no podemos seguir pescado en las estrellas con las redes que pescábamos en los ríos.