La población ahora tiene mayor actividad y ha venido recuperando espacios de participación ciudadana, muchas de sus acciones han trascendido fronteras de lo local y nacional hasta apoyo internacional para su incidencia en la mejora del país en asuntos públicos como el medio ambiente, desarrollo humano, canasta básica y fortalecimiento del sistema político.

Elevar la participación ciudadana propone resultados viables que sean alcanzados no sólo para lo político, sino también para el desarrollo humano y derechos humanos por parte de asociaciones de vecinos y actores claves en los municipios y esfera nacional como los mismos partidos políticos y organizaciones de sociedad civil.

Hay niveles de involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos dignos de medir, por ejemplo: si hay o no escasa participación ciudadana en la definición de prioridades de inversión social en los planes anuales de las municipalidades; si hay o no escasa veeduría y transparencia en los procesos de regulación y vulnerabilidad de los servicios públicos y si o no las leyes vigentes recogen de manera integral los derechos de los consumidores. A mayor participación ciudadana, es necesario que el ordenamiento jurídico evolucione y mejore los controles efectivos de las empresas que prestan un servicio público.

Hay una deuda respecto a la calidad de la regulación y la ausencia de los consumidores en los procesos de regulación que los aleja de sus derechos e intereses comunes. La consolidación de los barrios y colonias en los planes de presupuesto anual de las alcaldías, ya sea por la vía de consultas ciudadanas, haría que los hondureños también sean parte del proceso decisorio de las acciones municipales, asimismo, el libre acceso de los consumidores a la información sobre el funcionamiento de los servicios públicos y coordinación con el sector empresarial para conocer precios sin afectar la libre empresa ayudaría a dar mayor acceso a productos de la canasta básica.

En lo político, ya constituidos los órganos electorales y establecido un nuevo sistema político electoral, del otro lado de la moneda está el papel de los ciudadanos para construir partidos políticos más fuertes, así como instituciones de sociedad civil veedoras del fortalecimiento del sistema político.