Ese día me sobraban tiempo y florines en la bolsa, por lo que me detuve a tomar un refresco en un pequeño puesto de la estación de tren de Utrecht. Faltaban minutos para las ocho de la noche y, como ocurre en época veraniega, no había oscurecido. Me acomodé para esperar mi pedido. No había pasado mucho cuando la actividad de toda la estación se detuvo. Los comensales que me rodeaban se pusieron de pie y yo, siguiendo la consigna del “donde fueres haz lo que vieres”, hice lo mismo. Viajeros, empleados ferroviarios, dependientes, todos estaban inmóviles. Un profundo y estricto silencio invadió el lugar.

Algunas personas inclinaron su cabeza y cerraron los ojos. Concluidos dos minutos, la gente volvió a caminar y continuó en sus afanes. Las bocinas de la estación emitieron música de aire triste un par de minutos más (reparé entonces que así había sido antes de la pausa general). La experiencia fue única y la recuerdo vívidamente hasta hoy.

Era el 4 de mayo de 2001 y, por sorpresa, fui parte de la conmemoración del “Día de la Memoria” (Nationale Dodenherdenking), fecha en que todos los años los habitantes de los Países Bajos recuerdan a todos los civiles y militares fallecidos en el Reino de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial y misiones de paz. El transporte público se paraliza durante esos dos minutos, a la vez que emisoras de radio y televisión transmiten las ceremonias desde el monumento nacional de la Plaza Dam en Ámsterdam. Las banderas también se izan a media asta en honor a los caídos, homenaje que concluye a la puesta del sol. Al día siguiente, el 5 de mayo, todo el país celebra alegre el “Día de la Liberación”, en recuerdo de la liberación del país durante la guerra. ¿Y cómo hacen para celebrar su recuperada independencia? Pues con actividades en sus principales ciudades, festivales (bevrijdingsfestivals) y conciertos para festejar la libertad y rendir tributo a quienes la hicieron posible.

Cada país cuenta con sus propias tradiciones para conmemorar fechas emblemáticas. Alrededor del planeta, poblaciones diversas -por encima de sus diferencias- coinciden alrededor de símbolos y festividades comunes. Las formas de celebrar son también variadas. De gozo desbordante como en los carnavales, de jubiloso orgullo como las que conmemoran gestas liberadoras, introspectivas aquellas que previenen el olvido de momentos dolorosos.

Entre nosotros, hay muchas celebraciones: ferias para santos patronos de villas y ciudades; se rinde homenaje a seres queridos en noviembre en los camposantos y, cada septiembre nuestro nacimiento como nación, por citar algunas. Cada año, sin embargo, se multiplican las voces críticas al creciente vacío de contenido de la conmemoración de nuestras Fiestas Patrias. (continuará)