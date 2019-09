Columnistas

Para escribir estas palabras hasta podría utilizar aquel famoso texto bíblico en el que un pastor abandona todo, deja a sus noventa y nueve ovejas y se va en busca de la que anda perdida, porque el trasfondo es el mismo, ayudar al que más necesita.

Pienso en los buenos estudiantes, en los voluntariosos, en aquellos que dan incluso más de lo que se les pide y aprenden tan rápido que no dejan duda de que un día serán mejores que el profesor.

Ellos aprenderían posiblemente hasta con el peor de los profesores, con el más descuidado, evidentemente no se lo merecen, pero debido a su voluntad no tendrían problema en aprender. Ahora pensemos en aquellos que no están concentrados en el aprendizaje, por la razón que sea; para ellos se debe preparar un profesor y deben ser ellos los destinatarios preferenciales, aunque es justamente lo que no se hace.

Me refiero a este tema porque creo que no es noticia para nadie que estamos llenos de jóvenes con bajo rendimiento académico, y no me refiero a cuanto aparece escrito en las casillas de sus calificaciones, me refiero a habilidades que evidentemente los estudiantes no están desarrollando con la naturalidad que deberían.

No hablo de excepciones, sino de una gran mayoría en todos los niveles. Es mucho más fácil ser profesor de los mejores estudiantes porque los retos que ellos proponen son menos complejos que los que ofrece un estudiante que está desconcentrado de su proceso de aprendizaje. Además, parafraseando a Tolstoi, los buenos estudiantes son todos iguales, los malos lo son cada uno a su manera.

De hecho, muchas veces lo más fácil es buscar la manera de evitar a estos estudiantes. Este es uno de los daños más grandes que se le puede hacer a una persona o a un país completo. Los a veces llamados peores son mis favoritos, porque hacen que la labor docente vaya más allá y le dan aún más razón de ser a la complicada labor de enseñar. Es cuando de verdad podemos cambiar una vida de manera trascendental.

Los “malos” alumnos pueden evidenciar los alcances de la educación y todo lo bueno que puede hacer un profesor, una institución y un sistema completo en una persona. Lastimosamente, los profesores, las escuelas y los sistemas deficientes “le son útiles” solamente a los “buenos” estudiantes, en otras palabras, para los demás es completamente inútil. ¿Y no debería la educación, bajo los principios del mundo actual, serle útil a todos sin excepción? Hay detrás un asunto de vocación a la educación y de convicción sobre lo que se hace. Los no convencidos no pueden educar, es imposible, su trabajo quedará en la normalidad y los procesos de enseñanza exigen de lo extraordinario porque necesita dejar huellas imborrables.

La pregunta es si tenemos hoy en los salones de clases a profesores extraordinarios, capaces de tratar con las situaciones extraordinarias que ofrecen algunos estudiantes. Sentarse varias horas a pensar y luego ejecutar pensando en los casos complejos tiene tanto valor como lo tendría defender a la patria de cualquier mal. Negar la educación también es prejuiciar, no prepararse para los verdaderos retos, pensar que los “peores” alumnos son insalvables o que, incluso, la educación no está hecha para ellos. Así también se puede negar el derecho humano fundamental a la educación reflejada en la Constitución

de la República.