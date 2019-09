Columnistas

Es el título de una nueva canción que todos los días bate los récords de popularidad en todos los rincones del país. Atrás quedó el pegajoso ritmo del “JOH, JOH... es pa’ fuera que vas”, música alegre que cantaban viejos y jóvenes, grandes y chicos, con la idea de que, tal vez con música, se crearía un fenómeno, una fantasía, que haría que todos los planetas se alinearan y propiciaran el cambio de rumbo que el país está pidiendo a gritos desde hace muchos meses.

Hoy, el “¿qué va a pasar?” es la tonadita que entonan los agricultores, clamando al cielo por las benditas lluvias que no comienzan a regar los campos, “¿qué va a pasar?” claman los habitantes de la capital, particularmente aquellos más pobres cuyos ingresos no alcanzan para comprar un galón de agua, mucho menos un barril del líquido sagrado, y entonces, “¿qué va a pasar?” si no llueve antes del 10 de octubre, cuando se agoten las míseras reservas de los dos únicos reservorios que nuestras autoridades han logrado construir en más de un siglo.

“¿Qué va a pasar?” gritan los empobrecidos comerciantes de los mercados populares que no ven la luz en el largo túnel de su vida azarosa con ventas caídas hasta en un 50%. “¿Qué va a pasar?” reclaman miles de estudiantes universitarios que ven cortados sus periodos de estudio por la paralización de clases que culminan, a su vez, en la cancelación de sus periodos académicos.

Todo ello provocado, según los entendidos, por seudoestudiantes que ahora hasta disfrazados de conejos se baten a pedrada limpia con la autoridad de policía, sin que ésta, temerosa, pueda cumplir sus responsabilidades por el terror a los “defensores oficiosos” de los derechos humanos.

“¿Qué va a pasar?” ahora que el proyecto de construcción de embalses de agua lluvia ha fracasado casi en su totalidad, no obstante, los millones que el gobierno invirtió en ellos y todo debido al pobre diseño de las estructuras a precios inflados, sin que aparezcan responsables.

“¿Qué va a pasar?” con todo el resto de la actividad productiva, las inversiones, la creación de empleo, la seguridad ciudadana, con la imagen injustamente destrozada del país, y sus nobles, pacíficos, laboriosos habitantes.

“¿Qué va a pasar?” con las esperanzas de un pueblo que desde el año 82 viene demandando de sus autoridades políticas que endurezcan el rumbo; que entierren sus sucios egoísmos, sectarios y que nos conduzcan a la construcción de un país digno, próspero, respetado por propios y extraños, un pueblo que no le ha sido posible atinar en la escogencia de mejores hombres y mujeres; honestos, capaces, visionarios, conocedores de los métodos modernos y científicos que se requieren para conducir a un pueblo hacia puertos de felicidad.

“¿Qué va a pasar?” si dentro de dos años se encaraman nuevamente las mismas caras gastadas de esos politiqueros que aun cuando unos ya llevan 12 años en el poder y otros estuvieron encaramados otros cuatro años, sin realizar nada extraordinario pero que aún insisten en obtener el favor electoral de un pueblo abandonado; fabricándole y prometiéndole fantasías que no podrán cumplir, por incapacidad, por haraganes o por mañosos.

“¿Qué va a pasar?” si sigue triunfando la miopía, el egoísmo y la falta de patriotismo entre aquellas figuras llamadas a salvar la patria (Solo Dios lo sabe). Póngale la música que quiera.